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افتتاح مركز تعليم للغة الروسية في الكاميرون تحت إشراف جامعة الصداقة
افتتاح مركز تعليم للغة الروسية في الكاميرون تحت إشراف جامعة الصداقة
أعلنت نائب مدير تعزيز المعلومات في معهد اللغة الروسية بجامعة الصداقة الروسية في موسكو، يوليا بيريزينا، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية في دولة... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:34+0000
2023-04-25T14:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت بيريزينا لوكالة "سبوتنيك": "اليوم 25 أبريل/نيسان، تم افتتاح مركز تعليم وتدريس اللغة الروسية في جمهورية الكاميرون".وأكدت بيريزينا، أهمية الحدث في ضوء الاهتمام المتبادل المتزايد لدول أفريقيا وروسيا، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات مهمة جدًا لتعزيز اللغة والثقافة الروسية في القارة الأفريقية وفي العالم ككل.وأضافت "من المهم أن ندرك أن افتتاح مثل هذه المراكز سيساعد في توحيد الناطقين بالروسية في الدول الأفريقية".حضر حفل الافتتاح من الجانب الروسي، نائب رئيس الوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج ولشؤون التعاون الإنساني الدولي، بافيل شيفتسوف، ونائب مدير معهد اللغة الروسية في جامعة الصداقة بين الشعوب، عضو إدارة جامعة الصداقة في موسكو، سفيتلانا إلينكوفا.كما حضر رئيس منظمة الدعم الاجتماعي للسياحة والتعليم في جمهورية الكاميرون، سيمون دوبون.
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روسيا, أخبار الكاميرون اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار الكاميرون اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

افتتاح مركز تعليم للغة الروسية في الكاميرون تحت إشراف جامعة الصداقة

14:34 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Grigoryi Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراللغة الروسية
اللغة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Grigoryi Sysoev
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أعلنت نائب مدير تعزيز المعلومات في معهد اللغة الروسية بجامعة الصداقة الروسية في موسكو، يوليا بيريزينا، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية في دولة الكاميرون تحت إشراف الجامعة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت بيريزينا لوكالة "سبوتنيك": "اليوم 25 أبريل/نيسان، تم افتتاح مركز تعليم وتدريس اللغة الروسية في جمهورية الكاميرون".

وأكدت بيريزينا، أهمية الحدث في ضوء الاهتمام المتبادل المتزايد لدول أفريقيا وروسيا، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات مهمة جدًا لتعزيز اللغة والثقافة الروسية في القارة الأفريقية وفي العالم ككل.
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وأضافت "من المهم أن ندرك أن افتتاح مثل هذه المراكز سيساعد في توحيد الناطقين بالروسية في الدول الأفريقية".

حضر حفل الافتتاح من الجانب الروسي، نائب رئيس الوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج ولشؤون التعاون الإنساني الدولي، بافيل شيفتسوف، ونائب مدير معهد اللغة الروسية في جامعة الصداقة بين الشعوب، عضو إدارة جامعة الصداقة في موسكو، سفيتلانا إلينكوفا.
كما حضر رئيس منظمة الدعم الاجتماعي للسياحة والتعليم في جمهورية الكاميرون، سيمون دوبون.
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