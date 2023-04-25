https://sputnikarabic.ae/20230425/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-لوقف-فوري-للعمليات-القتالية-في-السودان-1076284791.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعمليات القتالية في السودان
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعمليات القتالية في السودان
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن، الأطراف المتنازعة في السودان على وقف العمليات القتالية على الفور. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T22:48+0000
2023-04-25T22:48+0000
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قال غوتيريش: "يجب وقف العمليات القتالية فورًا. نحتاج إلى جهود مشتركة من أجل السلام. أدعو الأطراف المتنازعة والجنرالات عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو وكذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى وقف إطلاق النار".وأَضاف: "يجب أن يضع القادة السودانيين مصالح شعبهم في المقدمة. لا يجب أن يتم حل هذا الصراع على أرض المعركة، ولا ينبغي ذلك. أعرب الشعب السوداني بوضوح عن رغباتهم، فهم يريدون السلام واستعادة الحكم المدني عبر الانتقال إلى الديمقراطية".وتابع: وحث غوتيريش جميع أعضاء مجلس الأمن، وكذلك الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى، على الضغط على الأطراف المتنازعة لتخفيف التوتر وإعادتهم على الفور إلى طاولة المفاوضات.أعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/بيان-لقيادات-نظام-البشير-المعتقلين-في-سجن-كوبر-اتخذنا-قرارا-بحماية-أنفسنا-بعد-مغادرة-السجن-1076284261.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعمليات القتالية في السودان
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن، الأطراف المتنازعة في السودان على وقف العمليات القتالية على الفور.
قال غوتيريش: "يجب وقف العمليات القتالية فورًا. نحتاج إلى جهود مشتركة من أجل السلام. أدعو الأطراف المتنازعة والجنرالات عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو وكذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى وقف إطلاق النار".
وأَضاف: "يجب أن يضع القادة السودانيين مصالح شعبهم في المقدمة. لا يجب أن يتم حل هذا الصراع على أرض المعركة، ولا ينبغي ذلك. أعرب الشعب السوداني بوضوح عن رغباتهم، فهم يريدون السلام واستعادة الحكم المدني عبر الانتقال إلى الديمقراطية".
"يجب على الأطراف المتنازعة الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، المتفق عليه من خلال وساطة الولايات المتحدة، والاتفاق على وقف العمليات القتالية النهائية".
وحث غوتيريش جميع أعضاء مجلس الأمن، وكذلك الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى، على الضغط على الأطراف المتنازعة لتخفيف التوتر وإعادتهم على الفور إلى طاولة المفاوضات.
أعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.