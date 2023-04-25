https://sputnikarabic.ae/20230425/الجيش-السوداني-القوات-المسلحة-لا-علاقة-لها-بأحمد-هارون-ولا-بحزبه-السياسي---1076285189.html
الجيش السوداني: القوات المسلحة لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي
الجيش السوداني: القوات المسلحة لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي
25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T23:23+0000
2023-04-25T23:23+0000
2023-04-25T23:26+0000
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الجيش السوداني: القوات المسلحة لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي
23:23 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 23:26 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر