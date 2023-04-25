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الجيش السوداني: القوات المسلحة لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-26-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076284929.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال اليوم الماضي
أفادت ممثلية الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت خلال الـ 24... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T22:50+0000
2023-04-25T22:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الممثلية عبر قناة التلغرام: "في الساعات الـ 24 الماضية، أفادت الممثلية بـ 26 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت إلى أن ستة مدن في جمهورية دونيتسك تعرضت للقصف، وهي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، دونيتسك، أليكساندروفكا، فلاديميروفكا، ونيكولسكوي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ4-قذائف--1076246227.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال اليوم الماضي

22:50 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 22:55 GMT 25.04.2023)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Libkos
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أفادت ممثلية الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية بقصف أراضي جمهورية دونيتسك 26 مرة.
وقالت الممثلية عبر قناة التلغرام: "في الساعات الـ 24 الماضية، أفادت الممثلية بـ 26 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ4 قذائف
أمس, 22:32 GMT
وأشارت إلى أن ستة مدن في جمهورية دونيتسك تعرضت للقصف، وهي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، دونيتسك، أليكساندروفكا، فلاديميروفكا، ونيكولسكوي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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