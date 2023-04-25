https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-26-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076284929.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال اليوم الماضي
أفادت ممثلية الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت خلال الـ 24... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T22:50+0000
2023-04-25T22:50+0000
2023-04-25T22:55+0000
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وقالت الممثلية عبر قناة التلغرام: "في الساعات الـ 24 الماضية، أفادت الممثلية بـ 26 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت إلى أن ستة مدن في جمهورية دونيتسك تعرضت للقصف، وهي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، دونيتسك، أليكساندروفكا، فلاديميروفكا، ونيكولسكوي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ4-قذائف--1076246227.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال اليوم الماضي
22:50 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 22:55 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
أفادت ممثلية الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية بقصف أراضي جمهورية دونيتسك 26 مرة.
وقالت الممثلية عبر قناة التلغرام: "في الساعات الـ 24 الماضية، أفادت الممثلية بـ 26 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت إلى أن ستة مدن في جمهورية دونيتسك تعرضت للقصف، وهي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، دونيتسك، أليكساندروفكا، فلاديميروفكا، ونيكولسكوي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.