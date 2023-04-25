عربي
https://sputnikarabic.ae/20230425/اليمن-يعلن-وصول-200-من-مواطنيه-المتواجدين-في-السودان-إلى-السعودية-1076282645.html
اليمن يعلن وصول 200 من مواطنيه المتواجدين في السودان إلى السعودية
اليمن يعلن وصول 200 من مواطنيه المتواجدين في السودان إلى السعودية
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، وصول أول دفعة من رعاياها المتواجدين في السودان، إلى المملكة العربية السعودية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T19:31+0000
2023-04-25T19:31+0000
أخبار اليمن الأن
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102495/28/1024952829_0:139:3741:2243_1920x0_80_0_0_b1c7b6923c0a5c65409780f06db33b39.jpg
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن "الدفعة الأولى من أبناء الجالية اليمنية في السودان، والمكونة من 200، وصلت إلى مدينة جدة السعودية، كخطوة أولى قبل نقلهم إلى العاصمة المؤقتة عدن".وأضاف "تم تشكيل خلية من رئاسة الوزراء والخارجية، للإشراف على عملية الإجلاء، وتكليف فريق عمل في السفارة اليمنية لدى السودان، لمتابعة وتسهيل إجلاء اليمنيين".وأوضح أنه صدرت توجيهات بمنح تصاريح مرور للعودة لليمن بصورة استثنائية، لمن انتهت جوازاتهم.وثمن الإرياني، دور السعودية في إجلاء أبناء الجالية اليمنية، والتعاون الكامل الذي أبداه المسؤولون السعوديون، في وزارتي الدفاع والخارجية وسفارتي المملكة في اليمن والسودان، وما يقدمونه من رعاية ودعم لوجستي لإنجاز العملية.ويوم الأحد الماضي، أعلنت الخارجية اليمنية استكمالها ترتيبات إجلاء رعاياها من الخرطوم إلى بورتسودان؛ مؤكدةً حصر 1350 مواطنا.وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/أهم-4-أسئلة-فرضها-الصراع-الدائر-في-السودان-1076278760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102495/28/1024952829_283:0:3458:2381_1920x0_80_0_0_eed3d0f8444d0d6ce367d171fd185dcd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار اليمن الأن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

اليمن يعلن وصول 200 من مواطنيه المتواجدين في السودان إلى السعودية

19:31 GMT 25.04.2023
© AP Photo / Hani Mohammed / رجل يحمل علم اليمن
رجل يحمل علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Hani Mohammed /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، وصول أول دفعة من رعاياها المتواجدين في السودان، إلى المملكة العربية السعودية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن "الدفعة الأولى من أبناء الجالية اليمنية في السودان، والمكونة من 200، وصلت إلى مدينة جدة السعودية، كخطوة أولى قبل نقلهم إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف "تم تشكيل خلية من رئاسة الوزراء والخارجية، للإشراف على عملية الإجلاء، وتكليف فريق عمل في السفارة اليمنية لدى السودان، لمتابعة وتسهيل إجلاء اليمنيين".

وأوضح أنه صدرت توجيهات بمنح تصاريح مرور للعودة لليمن بصورة استثنائية، لمن انتهت جوازاتهم.
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
أهم 4 أسئلة فرضها الصراع الدائر في السودان
16:33 GMT
وثمن الإرياني، دور السعودية في إجلاء أبناء الجالية اليمنية، والتعاون الكامل الذي أبداه المسؤولون السعوديون، في وزارتي الدفاع والخارجية وسفارتي المملكة في اليمن والسودان، وما يقدمونه من رعاية ودعم لوجستي لإنجاز العملية.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت الخارجية اليمنية استكمالها ترتيبات إجلاء رعاياها من الخرطوم إلى بورتسودان؛ مؤكدةً حصر 1350 مواطنا.

وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала