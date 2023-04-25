https://sputnikarabic.ae/20230425/بيسكوف-الظروف-حتى-الآن-ليست-في-صالح-تمديد-اتفاقية-الحبوب-1076262852.html
بيسكوف: الظروف حتى الآن ليست في صالح تمديد اتفاقية الحبوب
بيسكوف: الظروف حتى الآن ليست في صالح تمديد اتفاقية الحبوب
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة مع الصحفيين، في تعليق على مستقبل اتفاقية الحبوب، بأن روسيا تواصل مراقبة الاتفاقية، لكن الظروف... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T10:05+0000
2023-04-25T10:05+0000
2023-04-25T10:05+0000
روسيا
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وقال: "الحقيقة هي أنه على الرغم من مرور الكثير من الوقت، إلا أنه لم يتم تنفيذها، لم يتم العمل على كل بنودها، ولم يتم تنفيذ الشروط التي تخصنا. لذلك، حتى الآن الظروف ليست في صالح هذه الاتفاقية. نواصل المراقبة".وكان قد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن الجزء الروسي من اتفاقية الحبوب لم يتم الوفاء به حتى الآن.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب اتفاقية الحبوب، مرجعةً ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: الظروف حتى الآن ليست في صالح تمديد اتفاقية الحبوب
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة مع الصحفيين، في تعليق على مستقبل اتفاقية الحبوب، بأن روسيا تواصل مراقبة الاتفاقية، لكن الظروف ليست في صالح تمديدها.
وقال: "الحقيقة هي أنه على الرغم من مرور الكثير من الوقت، إلا أنه لم يتم تنفيذها، لم يتم العمل على كل بنودها، ولم يتم تنفيذ الشروط التي تخصنا. لذلك، حتى الآن الظروف ليست في صالح هذه الاتفاقية. نواصل المراقبة".
وكان قد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن الجزء الروسي من اتفاقية الحبوب لم يتم الوفاء به حتى الآن.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب اتفاقية الحبوب، مرجعةً ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.