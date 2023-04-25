https://sputnikarabic.ae/20230425/زاخاروفا-السلطات-الأمريكية-متورطة-بالفعل-في-التلاعب-بالتأشيرات-للصحفيين-الروس-1076279222.html
زاخاروفا: السلطات الأمريكية متورطة بالفعل في التلاعب بالتأشيرات للصحفيين الروس
زاخاروفا: السلطات الأمريكية متورطة بالفعل في التلاعب بالتأشيرات للصحفيين الروس
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن تبذل الأمم المتحدة جهودًا لحل قضية إصدار التأشيرات الأمريكية بشكل جذري. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T17:03+0000
2023-04-25T17:03+0000
2023-04-25T17:03+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الأمريكية متورطة في التلاعب بالتأشيرات للصحفيين الروس على نطاق واسع.وقالت زاخاروفا خلال اجتماع لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة: "نعتبر مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن عملاً فاضحًا من التعسف وتجاهل مخجل لقواعد التفاعل بين الدول. ونتوقع أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقيادة هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة، على أساس اتفاقيات ملزمة قانونًا مع الدولة المضيفة، سوف بذل الجهود اللازمة للتصحيح الجذري لمثل هذا الوضع غير المقبول".اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، أصبحت روسيا الاتحادية رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة، يوم الإثنين، حيث يترأس اجتماعات مجلس الأمن. لم يرافق الوزير في هذه الرحلة مجموعة من الصحفيين، لأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيراتهم في الوقت المناسب.وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي روسي إن الصحفيين الأمريكيين سيشعرون بأقصى درجات الانزعاج بعد رفض واشنطن إصدار تأشيرات أمريكية لمجموعة من وسائل الإعلام الروسية للعمل في فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.
https://sputnikarabic.ae/20230424/البيت-الأبيض-يرفض-التعليق-على-قضية-تأشيرات-الدخول-للصحفيين-المرافقين-للافروف-1076243138.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا: السلطات الأمريكية متورطة بالفعل في التلاعب بالتأشيرات للصحفيين الروس
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صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن تبذل الأمم المتحدة جهودًا لحل قضية إصدار التأشيرات الأمريكية بشكل جذري.
وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الأمريكية متورطة في التلاعب بالتأشيرات للصحفيين الروس على نطاق واسع.
وقالت زاخاروفا خلال اجتماع لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة: "نعتبر مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن عملاً فاضحًا من التعسف وتجاهل مخجل لقواعد التفاعل بين الدول. ونتوقع أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقيادة هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة، على أساس اتفاقيات ملزمة قانونًا مع الدولة المضيفة، سوف بذل الجهود اللازمة للتصحيح الجذري لمثل هذا الوضع غير المقبول".
اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، أصبحت روسيا الاتحادية رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة، يوم الإثنين، حيث يترأس اجتماعات مجلس الأمن. لم يرافق الوزير في هذه الرحلة مجموعة من الصحفيين، لأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيراتهم في الوقت المناسب.
وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي روسي إن الصحفيين الأمريكيين سيشعرون بأقصى درجات الانزعاج بعد رفض واشنطن إصدار تأشيرات أمريكية لمجموعة من وسائل الإعلام الروسية للعمل في فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.