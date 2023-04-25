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https://sputnikarabic.ae/20230425/سفير-إسرائيل-يغادر-جلسة-مجلس-الأمن-غاضبا-بعد-رفض-روسيا-طلبه-فيديو-1076280769.html
سفير إسرائيل يغادر جلسة مجلس الأمن غاضبا بعد رفض روسيا طلبه... فيديو
سفير إسرائيل يغادر جلسة مجلس الأمن غاضبا بعد رفض روسيا طلبه... فيديو
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث تترأس روسيا المجلس الشهر... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T18:00+0000
2023-04-25T18:00+0000
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وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السفير الروسى القائم بأعمال رئاسة المجلس رفض طلب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان بتأجيل موعد الجلسة بسبب تزامنها مع "يوم الذكرى" الإسرائيلي.وهو يوم خصصته تل أبيب إحياءً لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين ماتوا دفاعا عن إسرائيل.وخلال الجلسة، هاجم السفير الإسرائيلي، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وقرأ العديد من أسماء القتلى الإسرائيليين في هجمات فلسطينية، قبل أن يشعل "شمعة تذكارية" ويغادر القاعة غاضبا.وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في 1 نيسان/أبريل، إذ يتولى كل عضو من أعضاء المجلس الـ 15، الرئاسة لمدة شهر.وترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الأمن حول "تسوية النزاع في الشرق الأوسط".
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نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

سفير إسرائيل يغادر جلسة مجلس الأمن غاضبا بعد رفض روسيا طلبه... فيديو

18:00 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث تترأس روسيا المجلس الشهر الجاري.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السفير الروسى القائم بأعمال رئاسة المجلس رفض طلب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان بتأجيل موعد الجلسة بسبب تزامنها مع "يوم الذكرى" الإسرائيلي.
وهو يوم خصصته تل أبيب إحياءً لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين ماتوا دفاعا عن إسرائيل.
وخلال الجلسة، هاجم السفير الإسرائيلي، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وقرأ العديد من أسماء القتلى الإسرائيليين في هجمات فلسطينية، قبل أن يشعل "شمعة تذكارية" ويغادر القاعة غاضبا.
وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في 1 نيسان/أبريل، إذ يتولى كل عضو من أعضاء المجلس الـ 15، الرئاسة لمدة شهر.
وترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الأمن حول "تسوية النزاع في الشرق الأوسط".
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