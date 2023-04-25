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https://sputnikarabic.ae/20230425/ضابط-استخبارات-أمريكي-يصف-بوتين-بأنه-أعظم-رجل-في-هذا-القرن-1076263045.html
ضابط استخبارات أمريكي يصف بوتين بأنه أعظم رجل في هذا القرن
ضابط استخبارات أمريكي يصف بوتين بأنه أعظم رجل في هذا القرن
وصف الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أحد أعظم الرجال في هذا القرن. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T10:10+0000
2023-04-25T10:10+0000
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty": "عندما سيتم تقيم تاريخ هذا القرن، سيرتفع اسم واحد فوق كل شيء، وهذا الاسم هو فلاديمير بوتين. إنه أحد أعظم الرجال في هذا القرن".وتابع ريتر: "بوتين يقول الحقيقة، وهو في الجانب الصحيح من التاريخ".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الكرملين-بوتين-تلقى-دعوة-حضور-قمة-بريكس---1076221887.html
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ضابط استخبارات أمريكي يصف بوتين بأنه أعظم رجل في هذا القرن

10:10 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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وصف الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أحد أعظم الرجال في هذا القرن.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty": "عندما سيتم تقيم تاريخ هذا القرن، سيرتفع اسم واحد فوق كل شيء، وهذا الاسم هو فلاديمير بوتين. إنه أحد أعظم الرجال في هذا القرن".

ونوّه ريتر إلى أن بوتين أنقذ روسيا بعد الأوقات العصيبة في تسعينيات القرن الماضي.

وتابع ريتر: "بوتين يقول الحقيقة، وهو في الجانب الصحيح من التاريخ".
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أمس, 10:34 GMT

وأكد ريتر أنه بفضل بوتين، وصلت روسيا إلى المستوى العالمي الحالي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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