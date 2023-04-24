https://sputnikarabic.ae/20230424/الكرملين-بوتين-تلقى-دعوة-حضور-قمة-بريكس---1076221887.html

الكرملين: بوتين تلقى دعوة حضور قمة "بريكس"

الكرملين: بوتين تلقى دعوة حضور قمة "بريكس"

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن دعوة الرئيس بوتين للمشاركة في قمة "بريكس" موجودة، مؤكدًا أن الكرملين يعتبر هذا التكتل... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T10:34+0000

2023-04-24T10:34+0000

2023-04-24T10:34+0000

روسيا

مجموعة بريكس

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة لحضور قمة "بريكس"، التي ستعقد في آب/ أغسطس:وأضاف بيسكوف أن روسيا تواصل المشاركة في أعمال "بريكس"، مضيفًا: "نحن نعتبر هذا التكتل مهمًا للغاية، وتتزايد أهميته باستمرار ... المزيد والمزيد من الدول تبدي اهتمامًا بعمل هذا التجمع. لذلك سيستمر العمل وعلى أي مستويات. وعلى مستوى الخبراء، وعلى أعلى المستويات، وستواصل روسيا المشاركة".ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.الأرقام التي تعلن أخيرا عن مجموعة "بريكس" اقتصاديا، وإعلان دول عديدة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، تؤكد أن هذه المجموعة التي بدأت من خلال 4 دول فقط، وانطلقت من روسيا، ستعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميا.وحسب الصحيفة الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش"، فالاتجاه الصعودي الذي حققته "بريكس" سيستمر خاصة في أسواق الصين والهند.

https://sputnikarabic.ae/20230411/بريكس-قوة-صاعدة-تواجه-مجموعة-السبع-وتحطم-أرقامها-الاقتصادية-1075761475.html

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روسيا, مجموعة بريكس