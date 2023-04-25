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https://sputnikarabic.ae/20230425/قاذفتا-تو-160-روسيتان-تحلقان-فوق-المياه-المحايدة-لبحر-بارنتس-وبحر-النرويغ-فيديو-1076283797.html
قاذفتا "تو-160" روسيتان تحلقان فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويغ... فيديو
قاذفتا "تو-160" روسيتان تحلقان فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويغ... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قاذفتي "تو-160" استراتيجيتين نفذتا رحلة مجدولة استمرت لأكثر من 14 ساعة فوق مياه بحر بارنتس وبحر النرويغ. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T21:30+0000
2023-04-25T21:43+0000
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وقالت الوزارة في بيانها: "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز (تو-160) رحلة مخطط لها في المجال الجوي المحايد فوق مياه بحر بارنتس وبحر النرويغ لأكثر من 14 ساعة".ووفقا للبيان، أجرت أطقم القاذفات بعيدة المدى إعادة التزود بالوقود ليلا ونهارا في الجو، حيث رافقتها خلال الرحلة مقاتلات ميغ-31.كما أكدت الدفاع الروسية أن القاذفات تطير بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، مع الالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.وتمثل القاذفات الاستراتيجية سلاحا خارقا لا يملكه إلا عدد قليل من الدول، لأنها تجمع بين القدرة التسليحية الهائلة والمدى الطويل، الذي يمكنها الوصول إلى أي مكان على ظهر الأرض.ويتجاوز طولها 50 مترا، بينما يمكن أن يصل وزنها بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود إلى نحو 300 طن.
https://sputnikarabic.ae/20230111/تو160-تتفوق-في-الحجم-والسرعة-مقارنة-بين-أشهر-القاذفات-الاستراتيجية-الروسية-والأمريكية-1072166405.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري

قاذفتا "تو-160" روسيتان تحلقان فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويغ... فيديو

21:30 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 21:43 GMT 25.04.2023)
© AP Photo / Royal Air Force / تو-160
تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Royal Air Force /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قاذفتي "تو-160" استراتيجيتين نفذتا رحلة مجدولة استمرت لأكثر من 14 ساعة فوق مياه بحر بارنتس وبحر النرويغ.
وقالت الوزارة في بيانها: "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز (تو-160) رحلة مخطط لها في المجال الجوي المحايد فوق مياه بحر بارنتس وبحر النرويغ لأكثر من 14 ساعة".
ووفقا للبيان، أجرت أطقم القاذفات بعيدة المدى إعادة التزود بالوقود ليلا ونهارا في الجو، حيث رافقتها خلال الرحلة مقاتلات ميغ-31.
كما أكدت الدفاع الروسية أن القاذفات تطير بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، مع الالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
وتمثل القاذفات الاستراتيجية سلاحا خارقا لا يملكه إلا عدد قليل من الدول، لأنها تجمع بين القدرة التسليحية الهائلة والمدى الطويل، الذي يمكنها الوصول إلى أي مكان على ظهر الأرض.
ويتجاوز طولها 50 مترا، بينما يمكن أن يصل وزنها بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود إلى نحو 300 طن.
القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
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