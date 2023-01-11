عربي
https://sputnikarabic.ae/20230111/تو160-تتفوق-في-الحجم-والسرعة-مقارنة-بين-أشهر-القاذفات-الاستراتيجية-الروسية-والأمريكية-1072166405.html
"تو–160" تتفوق في الحجم والسرعة... مقارنة بين أشهر القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية
"تو–160" تتفوق في الحجم والسرعة... مقارنة بين أشهر القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية
تمثل القاذفات الاستراتيجية سلاحا خارقا لا يملكه إلا عدد قليل من الدول، لأنها تجمع بين القدرة التسليحية الهائلة والمدى الطويل، الذي يمكنها الوصول إلى أي مكان... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T16:14+0000
2023-01-11T16:14+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/57/1045835722_0:10:2907:1645_1920x0_80_0_0_35870422fff1bd01283962ae2129377a.jpg
ولكي تكون الطائرة قادرة على قطع مدى كبير بحمولتها من الصواريخ أو القنابل التقليدية والنووية، فإن طول بعضها يتجاوز 50 مترا، بينما يمكن أن يصل وزنها بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود إلى نحو 300 طن.وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من أضخم القاذفات الاستراتيجية في العالم، التي تم تصميمها لقصف أي مكان على ظهر الأرض بما تحمله من ترسانة هائلة من القنابل والصواريخ.وتضم قوة القاذفات الاستراتيجية الروسية أنواع من الطائرات تشمل "تو–160" (البجعة البيضاء)، و"تو–95".وفيما يلي معلومات عن أبرز القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية، بحسب موقع "توبولوف" الروسي وموقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي."تو–160" الروسية"تو–95" الروسية"بي–52" الأمريكيةوتظهر البيانات الخاصة بالقاذفات الثلاث أن "تو–160" الروسية هي الأثقل بوزن إقلاع يصل لـ 275 طنا، مقارنة بنحو 219 طنا للقاذفة الأمريكية "بي–52".أما فيما يتعلق بطول القاذفات، فإن البيانات الخاصة بها تظهر أن "تو–160" في المقدمة بطول يصل لـ 53 مترا، مقارنة بنحو 48 مترا لـ"بي–52" الأمريكية.ويصل عرض "تو–160" الروسية و"بي–52" الأمريكية بين 55.7 متر و56.4 متر على التوالي، حسب البيانات المتوفرة عن الطائرات التي تظهر أن "تو–160" الروسية يمكنها التحليق بسرعات تتجاوز سرعة الصوت رغم وزنها الثقيل، بينما لا تستطيع "بي–52" الأمريكية التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت رغم أنها أخف وزنا.
https://sputnikarabic.ae/20220208/ما-هي-قدرات-القاذفة-الاستراتيجية-الروسية-تو---160-1058229667.html
https://sputnikarabic.ae/20210905/بكين-تمتلك-نسخة-صينية-من-قاذفات-بي-52-الأمريكية-1050044248.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/57/1045835722_351:0:2556:1654_1920x0_80_0_0_299031680bae828c31a9b9b913a20e70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"تو–160" تتفوق في الحجم والسرعة... مقارنة بين أشهر القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية

16:14 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تمثل القاذفات الاستراتيجية سلاحا خارقا لا يملكه إلا عدد قليل من الدول، لأنها تجمع بين القدرة التسليحية الهائلة والمدى الطويل، الذي يمكنها الوصول إلى أي مكان على ظهر الأرض.
ولكي تكون الطائرة قادرة على قطع مدى كبير بحمولتها من الصواريخ أو القنابل التقليدية والنووية، فإن طول بعضها يتجاوز 50 مترا، بينما يمكن أن يصل وزنها بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود إلى نحو 300 طن.
الرئيس بوتين وعمال مصنع الطائرات في مدينة قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
نسختها المطورة تبدأ اختبارات الطيران… ما هي قدرات القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو - 160"؟
8 فبراير 2022, 19:19 GMT
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من أضخم القاذفات الاستراتيجية في العالم، التي تم تصميمها لقصف أي مكان على ظهر الأرض بما تحمله من ترسانة هائلة من القنابل والصواريخ.
وتضم قوة القاذفات الاستراتيجية الروسية أنواع من الطائرات تشمل "تو–160" (البجعة البيضاء)، و"تو–95".
وفيما يلي معلومات عن أبرز القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية، بحسب موقع "توبولوف" الروسي وموقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي.

"تو–160" الروسية

تصنف بأنها أضخم قاذفة استراتيجية في العالم.
يطلق عليها "البجعة البيضاء".
تعمل بـ 4 محركات.
السرعة: 2000 كلم/ ساعة.
المدى: 14 ألف كلم دون التزود بالوقود.
الطول: 54.1 متر.
العرض (المسافة بين طرفي الجناحين): 55.7 متر.
الارتفاع: 13.1 متر.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة من الوقود والأسلحة: 275 طنا.

"تو–95" الروسية

النوع: قاذفة استراتيجية ثقيلة.
الطول: 53 مترا تقريبا.
العرض: 50 مترا تقريبا.
الارتفاع: 12.12 متر.
وزن الإقلاع: 185 طنا.

"بي–52" الأمريكية

تصنف ضمن القاذفات الاستراتيجية الثقيلة.
تعمل بـ 8 محركات.
السرعة: 1046 كلم/ ساعة.
المدى: 14 ألف كلم تقريبا.
الطول: 48.5 متر.
العرض (المسافة بين طرفي الجناحين): 56.4 متر.
الارتفاع: 12.4 متر.
وزن الإقلاع: 219.6 طن.
وتظهر البيانات الخاصة بالقاذفات الثلاث أن "تو–160" الروسية هي الأثقل بوزن إقلاع يصل لـ 275 طنا، مقارنة بنحو 219 طنا للقاذفة الأمريكية "بي–52".
أما فيما يتعلق بطول القاذفات، فإن البيانات الخاصة بها تظهر أن "تو–160" في المقدمة بطول يصل لـ 53 مترا، مقارنة بنحو 48 مترا لـ"بي–52" الأمريكية.
بي-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
بكين تمتلك "نسخة صينية" من قاذفات "بي 52" الأمريكية
5 سبتمبر 2021, 11:56 GMT
ويصل عرض "تو–160" الروسية و"بي–52" الأمريكية بين 55.7 متر و56.4 متر على التوالي، حسب البيانات المتوفرة عن الطائرات التي تظهر أن "تو–160" الروسية يمكنها التحليق بسرعات تتجاوز سرعة الصوت رغم وزنها الثقيل، بينما لا تستطيع "بي–52" الأمريكية التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت رغم أنها أخف وزنا.
© Sputnikأول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала