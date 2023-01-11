https://sputnikarabic.ae/20230111/تو160-تتفوق-في-الحجم-والسرعة-مقارنة-بين-أشهر-القاذفات-الاستراتيجية-الروسية-والأمريكية-1072166405.html

"تو–160" تتفوق في الحجم والسرعة... مقارنة بين أشهر القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية

"تو–160" تتفوق في الحجم والسرعة... مقارنة بين أشهر القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية

تمثل القاذفات الاستراتيجية سلاحا خارقا لا يملكه إلا عدد قليل من الدول، لأنها تجمع بين القدرة التسليحية الهائلة والمدى الطويل، الذي يمكنها الوصول إلى أي مكان... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T16:14+0000

2023-01-11T16:14+0000

2023-01-11T16:14+0000

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ولكي تكون الطائرة قادرة على قطع مدى كبير بحمولتها من الصواريخ أو القنابل التقليدية والنووية، فإن طول بعضها يتجاوز 50 مترا، بينما يمكن أن يصل وزنها بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود إلى نحو 300 طن.وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من أضخم القاذفات الاستراتيجية في العالم، التي تم تصميمها لقصف أي مكان على ظهر الأرض بما تحمله من ترسانة هائلة من القنابل والصواريخ.وتضم قوة القاذفات الاستراتيجية الروسية أنواع من الطائرات تشمل "تو–160" (البجعة البيضاء)، و"تو–95".وفيما يلي معلومات عن أبرز القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية، بحسب موقع "توبولوف" الروسي وموقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي."تو–160" الروسية"تو–95" الروسية"بي–52" الأمريكيةوتظهر البيانات الخاصة بالقاذفات الثلاث أن "تو–160" الروسية هي الأثقل بوزن إقلاع يصل لـ 275 طنا، مقارنة بنحو 219 طنا للقاذفة الأمريكية "بي–52".أما فيما يتعلق بطول القاذفات، فإن البيانات الخاصة بها تظهر أن "تو–160" في المقدمة بطول يصل لـ 53 مترا، مقارنة بنحو 48 مترا لـ"بي–52" الأمريكية.ويصل عرض "تو–160" الروسية و"بي–52" الأمريكية بين 55.7 متر و56.4 متر على التوالي، حسب البيانات المتوفرة عن الطائرات التي تظهر أن "تو–160" الروسية يمكنها التحليق بسرعات تتجاوز سرعة الصوت رغم وزنها الثقيل، بينما لا تستطيع "بي–52" الأمريكية التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت رغم أنها أخف وزنا.

https://sputnikarabic.ae/20220208/ما-هي-قدرات-القاذفة-الاستراتيجية-الروسية-تو---160-1058229667.html

https://sputnikarabic.ae/20210905/بكين-تمتلك-نسخة-صينية-من-قاذفات-بي-52-الأمريكية-1050044248.html

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