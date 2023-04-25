https://sputnikarabic.ae/20230425/قبرص-تطرد-3-آلاف-لاجئ-أوكراني-من-فنادقها--1076275956.html
قبرص تطرد 3 آلاف لاجئ أوكراني من فنادقها
قبرص تطرد 3 آلاف لاجئ أوكراني من فنادقها
تخطط السلطات القبرصية لطرد ثلاثة آلاف لاجئ أوكراني من الفنادق عشية العطلة الصيفية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:49+0000
2023-04-25T14:49+0000
2023-04-25T14:49+0000
مجتمع
قبرص
أخبار أوكرانيا
اللاجئين
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وأشار الصحفيون إلي، أن "المهاجرين الأوكرانيين المقيمين حاليا في 21 فندقا على الجزيرة، تلقوا إنذارًا للإخلاء، ويجب أن يجدوا مكانًا آخر للعيش فيه بحلول 31 مايو/ أيار".وبحسب صحيفة "AlphaNews"، يمكن للاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في قبرص منذ 1 مارس/ آذار 2023 البقاء في فنادقهم لمدة ستة أشهر أخرى، وسيتم اختيار الفنادق التي ستستمر في قبول اللاجئين بعد 1 يونيو/ حزيران، بناء على مناقصة أعلنتها وزارة السياحة في قبرص.وبعد مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها، يمكن للاجئين الأوكرانيين الاتصال بخدمة الفوائد والضمانات والتقدم بطلب للحصول على إعانة إيجار.ويعيش نحو 16 ألف لاجئ من أوكرانيا في قبرص، اعتبارا من 12 مارس/ آذار.
https://sputnikarabic.ae/20230425/السويد-تعلن-طرد-5-دبلوماسيين-روس--1076273309.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قبرص, أخبار أوكرانيا, اللاجئين
قبرص, أخبار أوكرانيا, اللاجئين
قبرص تطرد 3 آلاف لاجئ أوكراني من فنادقها
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تخطط السلطات القبرصية لطرد ثلاثة آلاف لاجئ أوكراني من الفنادق عشية العطلة الصيفية.
وأشار الصحفيون إلي، أن "المهاجرين الأوكرانيين المقيمين حاليا في 21 فندقا على الجزيرة، تلقوا إنذارًا للإخلاء، ويجب أن يجدوا مكانًا آخر للعيش فيه بحلول 31 مايو/ أيار".
وبحسب صحيفة "AlphaNews
"، يمكن للاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في قبرص منذ 1 مارس/ آذار 2023 البقاء في فنادقهم لمدة ستة أشهر أخرى، وسيتم اختيار الفنادق التي ستستمر في قبول اللاجئين بعد 1 يونيو/ حزيران، بناء على مناقصة أعلنتها وزارة السياحة في قبرص.
وبعد مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها، يمكن للاجئين الأوكرانيين الاتصال بخدمة الفوائد والضمانات والتقدم بطلب للحصول على إعانة إيجار.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم السلطات القبرصية إعانات للمهاجرين لاستئجار منازل. وبدأ تنفيذ برنامج البحث عن وظيفة للأوكرانيين القادرين على العمل في الجزيرة.
ويعيش نحو 16 ألف لاجئ من أوكرانيا في قبرص، اعتبارا من 12 مارس/ آذار.