https://sputnikarabic.ae/20230425/قرار-جديد-من-الرئيس-الجزائري-بشأن-موسم-حج-2023-1076251907.html
قرار جديد من الرئيس الجزائري بشأن موسم حج 2023
قرار جديد من الرئيس الجزائري بشأن موسم حج 2023
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قرار جديد بشأن الحج لعام 2023. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T07:21+0000
2023-04-25T07:21+0000
2023-04-25T07:21+0000
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وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنه سيتم تمكين 2000 مواطن من أداء مناسك الحج هذا العام. وتعطي رئاسة الجمهورية الجزائرية فرصة أكبر لمن بلغوا 70 سنة فما فوق، ومن شارك أكثر من 10 مرات في القرعة. وسيتمكن 2000 شخص من هذه الفئة المحددة من الذهاب للحج ضمن حصة الجزائر لموسم الحج هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-إتاحة-التقديم-لمن-سبق-لهم-الحج-قبل-خمس-سنوات-1075443162.html
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أخبار الحج, العالم العربي, السعودية, الجزائر
أخبار الحج, العالم العربي, السعودية, الجزائر
قرار جديد من الرئيس الجزائري بشأن موسم حج 2023
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قرار جديد بشأن الحج لعام 2023.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية
إنه سيتم تمكين 2000 مواطن من أداء مناسك الحج هذا العام.
وتعطي رئاسة الجمهورية الجزائرية فرصة أكبر لمن بلغوا 70 سنة فما فوق، ومن شارك أكثر من 10 مرات في القرعة.
وسيتمكن 2000 شخص من هذه الفئة المحددة من الذهاب للحج
ضمن حصة الجزائر لموسم الحج هذا العام.