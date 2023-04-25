عربي
تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230425/قرار-جديد-من-الرئيس-الجزائري-بشأن-موسم-حج-2023-1076251907.html
قرار جديد من الرئيس الجزائري بشأن موسم حج 2023
قرار جديد من الرئيس الجزائري بشأن موسم حج 2023
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قرار جديد بشأن الحج لعام 2023. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T07:21+0000
2023-04-25T07:21+0000
مجتمع
أخبار الحج
العالم العربي
السعودية
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071513118_0:105:3201:1905_1920x0_80_0_0_ee96d4ab8cc1c170ff1a1b8ac3ac5553.jpg
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنه سيتم تمكين 2000 مواطن من أداء مناسك الحج هذا العام. وتعطي رئاسة الجمهورية الجزائرية فرصة أكبر لمن بلغوا 70 سنة فما فوق، ومن شارك أكثر من 10 مرات في القرعة. وسيتمكن 2000 شخص من هذه الفئة المحددة من الذهاب للحج ضمن حصة الجزائر لموسم الحج هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-إتاحة-التقديم-لمن-سبق-لهم-الحج-قبل-خمس-سنوات-1075443162.html
السعودية
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071513118_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_1afdabdc8cb19e4e98e4674fca91f8ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الحج, العالم العربي, السعودية, الجزائر
أخبار الحج, العالم العربي, السعودية, الجزائر

قرار جديد من الرئيس الجزائري بشأن موسم حج 2023

07:21 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قرار جديد بشأن الحج لعام 2023.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنه سيتم تمكين 2000 مواطن من أداء مناسك الحج هذا العام.
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
السعودية... إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات
2 أبريل, 16:00 GMT
وتعطي رئاسة الجمهورية الجزائرية فرصة أكبر لمن بلغوا 70 سنة فما فوق، ومن شارك أكثر من 10 مرات في القرعة.
وسيتمكن 2000 شخص من هذه الفئة المحددة من الذهاب للحج ضمن حصة الجزائر لموسم الحج هذا العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала