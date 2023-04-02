https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-إتاحة-التقديم-لمن-سبق-لهم-الحج-قبل-خمس-سنوات-1075443162.html

السعودية... إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات

السعودية... إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، لإتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتقدمين يتاح لهم الاختيار بين أربع باقات، وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقا.ودعت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نُسُك"، مشيرة إلى أن "الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية".ولفتت الوزارة إلى أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، (2 مايو/أيار المقبل) بعد التأكد من استيفاء المسجّلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاح فيروس "كوفيد-19"، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.وأكدت أن التسجيل يجب أن يكون مباشرة بواسطة المتقدم وبرقم جوال غير مستخدم في حجز آخر، وعدم إمكانية استقبال الطلبات عبر الوكلاء أو الوسطاء.وأشارت الوزارة إلى سهولة إجراء الحجز، وأهمية سداد قيمته خلال 72 ساعة عبر نظام "سداد" الإلكتروني؛ لتفادي الإلغاء التلقائي.

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