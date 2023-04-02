عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-إتاحة-التقديم-لمن-سبق-لهم-الحج-قبل-خمس-سنوات-1075443162.html
السعودية... إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات
السعودية... إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، لإتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T16:00+0000
2023-04-02T16:00+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
وزارة الحج والعمرة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865088_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_e90f18b30968bbd7c62c1fb048f17a97.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتقدمين يتاح لهم الاختيار بين أربع باقات، وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقا.ودعت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نُسُك"، مشيرة إلى أن "الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية".ولفتت الوزارة إلى أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، (2 مايو/أيار المقبل) بعد التأكد من استيفاء المسجّلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاح فيروس "كوفيد-19"، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.وأكدت أن التسجيل يجب أن يكون مباشرة بواسطة المتقدم وبرقم جوال غير مستخدم في حجز آخر، وعدم إمكانية استقبال الطلبات عبر الوكلاء أو الوسطاء.وأشارت الوزارة إلى سهولة إجراء الحجز، وأهمية سداد قيمته خلال 72 ساعة عبر نظام "سداد" الإلكتروني؛ لتفادي الإلغاء التلقائي.
https://sputnikarabic.ae/20230110/مختصون-في-إكسبو-الحج-مبادرة-طريق-مكة-أنهت-إجراءات-القدوم-إلى-الحج-أو-العمرة-في-3-دقائق-1072117073.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865088_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_75354cb8b68c2e476b6581d5e2566e81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, وزارة الحج والعمرة السعودية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, وزارة الحج والعمرة السعودية

السعودية... إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات

16:00 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / Delil Souelmanالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Delil Souelman
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، لإتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتقدمين يتاح لهم الاختيار بين أربع باقات، وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقا.
ودعت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نُسُك"، مشيرة إلى أن "الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية".
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
مختصون في "إكسبو الحج": مبادرة "طريق مكة" أنهت إجراءات القدوم إلى الحج أو العمرة في 3 دقائق
10 يناير, 12:06 GMT
ولفتت الوزارة إلى أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، (2 مايو/أيار المقبل) بعد التأكد من استيفاء المسجّلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاح فيروس "كوفيد-19"، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.
وأكدت أن التسجيل يجب أن يكون مباشرة بواسطة المتقدم وبرقم جوال غير مستخدم في حجز آخر، وعدم إمكانية استقبال الطلبات عبر الوكلاء أو الوسطاء.
وأشارت الوزارة إلى سهولة إجراء الحجز، وأهمية سداد قيمته خلال 72 ساعة عبر نظام "سداد" الإلكتروني؛ لتفادي الإلغاء التلقائي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала