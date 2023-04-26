https://sputnikarabic.ae/20230426/أكوا-باور-السعودية-تمول-مشروعا-ضخما-في-مصر--1076298025.html
"أكوا باور" السعودية تمول مشروعا ضخما في مصر
"أكوا باور" السعودية تمول مشروعا ضخما في مصر
أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية عن توقيع حزمة تمويل بقيمة 123 مليون دولار أمريكي، لتطوير مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، بطاقة إنتاجية... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:49+0000
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وأوضحت الشركة بأنه يندرج ضمن قائمة المؤسسات الممولة للمشروع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".وكان المشروع قد حصل على قروض قصيرة الأجل بقيمة 14 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و45 مليون دولار من "أبيكورب".وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "تمثل حزمة الدعم التمويلي التي حققها مشروعنا في مجال الطاقة المتجددة نجاحا نوعيا ومرحلة مهمة بالنسبة لنا، وانطلاقا من ذلك، نؤكد التزامنا الكامل في تسريع كافة مراحل تطوير وتنفيذ المشروع، ومواصلة عملنا المستمر نحو تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة المتجددة في مصر".تقع محطة كوم أمبو على مسافة أقل من 20 كيلومترًا من أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في أفريقيا، وهو مجمّع بنبان البالغة طاقته الإنتاجية 1.465 ميغاواط، ويعتبر أحد مشاريع شركة أكوا باور، والتي ستلبّي احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية عند بدء تشغيلها التجاري الكامل والمتوقع، في يناير/كانون الثاني من العام 2024.ومن المخطط أن تساهم محطة كوم أمبو في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية المتمثلة في توليد 42% من الكهرباء التي تنتجها مصر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2035، بالتوازي مع تحديد تعرفة هي الأقل لكلفة توريد الكهرباء في أفريقيا، بحسب "mubasher" السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230425/انطلاق-التجارة-بين-السعودية-وإيران--1076271536.html
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العالم العربي, مصر, السعودية
العالم العربي, مصر, السعودية
"أكوا باور" السعودية تمول مشروعا ضخما في مصر
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أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية عن توقيع حزمة تمويل بقيمة 123 مليون دولار أمريكي، لتطوير مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، بطاقة إنتاجية 200 ميغاواط.
وأوضحت الشركة بأنه يندرج ضمن قائمة المؤسسات الممولة للمشروع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".
وأشارت إلى أن إجمالي قيمة حزمة القروض بلغ 36 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و14.6 مليون دولار من صندوق أوبك، و14.4 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و34.5 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و14.8 مليون دولار من البنك العربي، و10 ملايين دولار من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا في إطار برنامج الإغاثة من جائحة كورونا.
وكان المشروع قد حصل على قروض قصيرة الأجل بقيمة 14 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و45 مليون دولار من "أبيكورب".
وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "تمثل حزمة الدعم التمويلي التي حققها مشروعنا في مجال الطاقة المتجددة نجاحا نوعيا ومرحلة مهمة بالنسبة لنا، وانطلاقا من ذلك، نؤكد التزامنا الكامل في تسريع كافة مراحل تطوير وتنفيذ المشروع، ومواصلة عملنا المستمر نحو تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة المتجددة في مصر".
وأضاف أرتشيلي: "أظهر مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية استعداد القطاع الخاص وجاهزيته لتحقيق مشاركة فاعلة في جهود دعم تحوّل قطاع الطاقة في مصر، ويبرز هذا الإنجاز الرؤية المشتركة لمختلف مؤسسات التمويل العالمية تجاه تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة المتجددة، المدعوم بثقة ودعم الحكومة والشعب المصري والمجتمع المحلي".
تقع محطة كوم أمبو على مسافة أقل من 20 كيلومترًا من أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في أفريقيا، وهو مجمّع بنبان البالغة طاقته الإنتاجية 1.465 ميغاواط، ويعتبر أحد مشاريع شركة أكوا باور، والتي ستلبّي احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية عند بدء تشغيلها التجاري الكامل والمتوقع، في يناير/كانون الثاني من العام 2024.
ومن المخطط أن تساهم محطة كوم أمبو في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية المتمثلة في توليد 42% من الكهرباء التي تنتجها مصر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2035، بالتوازي مع تحديد تعرفة هي الأقل لكلفة توريد الكهرباء في أفريقيا، بحسب "mubasher" السعودية.