https://sputnikarabic.ae/20230426/اتفاق-سوري-إيراني-على-استئناف-النقل-السككي-وتطوير-ميناء-اللاذقية-1076326468.html

اتفاق سوري إيراني على استئناف النقل السككي وتطوير ميناء اللاذقية

اتفاق سوري إيراني على استئناف النقل السككي وتطوير ميناء اللاذقية

اتفقت اللجان الحكومية السورية الإيرانية على تفعيل ممر السكك الحديدية بين إيران والعراق وسورية، ويعد استكمال سكة حديد "شلمجة ـ البصرة" أهم الاتفاقيات التي وصل... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T14:56+0000

2023-04-26T14:56+0000

2023-04-26T14:56+0000

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وشدد وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، على أهمية إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا عبر سكة حديد شلمجة - البصرة العراقية الإيرانية، وصولا إلى ميناء اللاذقية.وأوضح وزير الطرق الإيراني أنه قد تم الاتفاق مع الجانب السوري على استثمار ميناء اللاذقية لاستقبال سفن الحاويات الضخمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية والشحن المنتظم عبره، بالتزامن مع استكمال مشروع الربط السككي ليتيح إمكانية نقل البضائع من باكستان أو ميناء تشابهار الإيراني (جنوب شرق)، والبضائع التي تصل من الصين وآسيا الوسطى، عبر القطارات إلى منطقة سرخس (شمال شرق)، ومن ثم إلى الموانئ السورية.وبحث الجانبان التبادل المصرفي المباشر، وقال الوزير الإيراني أنه تم تكليف مصرفيين إيرانيين وسوريين للمباشرة في التحويلات المالية البينية.كما تم الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية على الواردات والسلع وتصفيرها، باعتباره فرصة كبيرة للناشطين الاقتصاديين ولتصدير البضائع، مبينا أنه تم الاتفاق على إيفاد 50 ألف شخص إلى سوريا سنويا لزيارة الأضرحة والأماكن المقدسة فيها.وأكد شادي جوهر، مدير الموسسة العامة للتجارة الخارجية، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، الاتفاق على إنشاء وترميم خط سكة حديد الثلاثية بين إيران والعراق وسوريا، لتنشيط نقل تجارة الترانزيت، مبينًا أن هذا الخط كان قائما قبل الحرب، ولكن بسبب الحرب الإرهابية التي فرضت على سوريا، تم تدمير بعض أجزائها.ولفت جوهر إلى أهمية "بحث عمليات المقايضة لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين، مضيفا بأن العلاقات الاقتصادية السورية المرتبطة مع الدول العربية والأجنبية يربطها مجالس أعمال سواء مجلس الأعمال الإيراني أو الروسي أو الصيني أو الإماراتي وغيره العديد من المجالس التي عادت للعمل بعد عودة الاستقرار إلى سوريا".كما تمت مناقشة مقترح إنشاء شركات نقل مشتركة وتفعيل خطوط النقل البحري بين موانئ البلدين.كما طالب دلول بتطوير الميزان التجاري بين البلدين باتجاه زيادة الصادرات السورية إلى إيران وتعريف التجار السوريين بالمواد الأولية المتوفرة في إيران، والتي من الممكن أن تحل محل المواد الأولية التي تحتاجها سوريا، وكذلك تعريفهم بالمنتجات الموجودة في السوق الإيرانية ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة.

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