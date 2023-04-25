https://sputnikarabic.ae/20230425/سوريا-تشكر-الجزائر-على-إجلاء-رعايا-لها-من-السودان-1076276614.html
سوريا تشكر الجزائر على إجلاء رعايا لها من السودان
سوريا تشكر الجزائر على إجلاء رعايا لها من السودان
تقدم سفير سوريا في الجزائر نمير الغانم بالشكر الجزيل والامتنان للرئيس عبد المجيد تبون على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T15:09+0000
2023-04-25T15:09+0000
2023-04-25T15:09+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
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وقال السفير السوري، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية "لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في محنتها القاسية وكذا موقفها وإصرارها على حضور سوريا القمة العربية” حسبما ذكرته صحيفة النهار الجزائرية اليوم الثلاثاء.وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق، على خلفية الأحداث الجارية هناك، وتتمنى للشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار.وصرح مصدر مسؤول في الوزارة: "تتابع الجمهورية العربية السورية بقلق الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتتمنى للشعب السوداني الأمن والاستقرار".إن وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة، وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيدا عن الأخطار المحتملة.وقد أجلت طائرة تابعة للقوات الجوية، اليوم الثلاثاء، الرعايا الجزائريين من مطار "بورتسودان" الدولي نحو الجزائر. وكذا طاقم سفارة الجزائر في الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230425/وزير-النفط-السوري-إلى-الجزائر-في-زيارة-عمل-1076275147.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار سوريا اليوم
الجزائر, أخبار سوريا اليوم
سوريا تشكر الجزائر على إجلاء رعايا لها من السودان
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تقدم سفير سوريا في الجزائر نمير الغانم بالشكر الجزيل والامتنان للرئيس عبد المجيد تبون على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان.
وقال السفير السوري، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية "لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في محنتها القاسية وكذا موقفها وإصرارها على حضور سوريا القمة العربية” حسبما ذكرته صحيفة النهار الجزائرية
اليوم الثلاثاء.
سوريا تسعى بالتفاهم مع الجزائر إلى تعزيز العلاقات العربية الثنائية قبل عودتها لحضور القمة العربية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق، على خلفية الأحداث الجارية هناك، وتتمنى للشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار.
وصرح مصدر مسؤول في الوزارة:
"تتابع الجمهورية العربية السورية بقلق الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتتمنى للشعب السوداني الأمن والاستقرار".
كما تتابع سورية باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق.
إن وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة، وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيدا عن الأخطار المحتملة.
وقد أجلت طائرة تابعة للقوات الجوية، اليوم الثلاثاء، الرعايا الجزائريين من مطار "بورتسودان
" الدولي نحو الجزائر. وكذا طاقم سفارة الجزائر في الخرطوم.