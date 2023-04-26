https://sputnikarabic.ae/20230426/الثانية-خلال-ساعات-هبوط-اضطراري-لمقاتلة-إسرائيلية-من-طراز-إف-35-دون-إصابات-1076327669.html

الثانية خلال ساعات... هبوط اضطراري لمقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" دون إصابات

الثانية خلال ساعات... هبوط اضطراري لمقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" دون إصابات

هبطت مقاتلة إسرائيلية، هي الثانية من نوعها خلال ساعات، اليوم الأربعاء، بشكل اضطراري دون وقوع إصابات. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T15:07+0000

2023-04-26T15:07+0000

2023-04-26T15:07+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه خلال ساعات قليلة، اصطدمت طائرة مقاتلة من طراز "F-35" بطائرة واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في قاعدة جوية جنوبي البلاد.وأكدت الإذاعة العبرية أن الطائرة المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي كانت تشارك في فعاليات الاحتفال بـ"استقلال إسرائيل"، وأنها هبطت اضطراريا في قاعدة عسكرية جوية جنوبي البلاد بعد اصطدامها بطائرة، دون وقوع إصابات.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مروحية مقاتلة من نوع "أباتشي"، تابعة للجيش الإسرائيلي، هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، خلال مشاركتها في استعراض يوم الاستقلال الـ75 لدولة إسرائيل.وأوضحت الإذاعة أن المروحية الإسرائيلية شاركت في رحلة جوية لها تخليدا لعيد الاستقلال الإسرائيلي، لكنها هبطت بشكل اضطراري في منطقة هرتسليا في وسط إسرائيل، بسبب حدوث عطل فيها.وأكدت الإذاعة العبرية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في وقت فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في واقعة هبوط الطائرة بشكل اضطراري.وافتتح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتزوغ، اليوم الأربعاء، الاحتفالات الرئيسية في يوم الاستقلال الـ75 لدولة إسرائيل، من خلال عرض جوي بمشاركة مقاتلات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.وشارك في الاحتفال في مقر الرئيس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعهما كل من وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي.

https://sputnikarabic.ae/20230426/هبوط-طائرة-إسرائيلية-اضطراريا-بسبب-عطل-فني-والجيش-يفتح-تحقيقا-1076321205.html

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