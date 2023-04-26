https://sputnikarabic.ae/20230426/هبوط-طائرة-إسرائيلية-اضطراريا-بسبب-عطل-فني-والجيش-يفتح-تحقيقا-1076321205.html
هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا بسبب عطل فني والجيش يفتح تحقيقا
هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا بسبب عطل فني والجيش يفتح تحقيقا
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا، بسبب عطل فني. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:47+0000
2023-04-26T13:47+0000
2023-04-26T13:47+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرة مروحية مقاتلة من نوع "أباتشي"، تابعة للجيش الإسرائيلي، هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، خلال مشاركتها في استعراض يوم الاستقلال الـ75 لدولة إسرائيل.وأوضحت الإذاعة أن المروحية الإسرائيلية شاركت في رحلة جوية لها تخليدا لعيد الاستقلال الإسرائيلي، لكنها هبطت بشكل اضطراري في منطقة هرتسليا في وسط إسرائيل، بسبب حدوث عطل فيها.وأكدت الإذاعة العبرية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في وقت فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في واقعة هبوط الطائرة بشكل اضطراري.وافتتح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتزوغ، اليوم الأربعاء، الاحتفالات الرئيسية في يوم الاستقلال الـ75 لدولة إسرائيل، من خلال عرض جوي بمشاركة مقاتلات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.وشارك في الاحتفال في مقر الرئيس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعهما كل من وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي.
https://sputnikarabic.ae/20230304/طائرة-إسرائيلية-تهبط-إضراريا-في-تل-أبيب-بعد-إقلاعها-إلى-طوكيو-1074329977.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, العالم
هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا بسبب عطل فني والجيش يفتح تحقيقا
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا، بسبب عطل فني.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرة مروحية مقاتلة من نوع "أباتشي"، تابعة للجيش الإسرائيلي، هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، خلال مشاركتها في استعراض يوم الاستقلال الـ75 لدولة إسرائيل.
وأوضحت الإذاعة أن المروحية الإسرائيلية
شاركت في رحلة جوية لها تخليدا لعيد الاستقلال الإسرائيلي، لكنها هبطت بشكل اضطراري في منطقة هرتسليا في وسط إسرائيل، بسبب حدوث عطل فيها.
وأكدت الإذاعة العبرية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في وقت فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في واقعة هبوط الطائرة بشكل اضطراري.
وافتتح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتزوغ، اليوم الأربعاء، الاحتفالات الرئيسية في يوم الاستقلال الـ75 لدولة إسرائيل، من خلال عرض جوي بمشاركة مقاتلات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.
وشارك في الاحتفال في مقر الرئيس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، ومعهما كل من وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي.