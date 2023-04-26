عربي
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئيس-الإيراني-يأمر-بتحديد-أسباب-اغتيال-عضو-مجلس-خبراء-القيادة-في-البلاد-1076329468.html
الرئيس الإيراني يأمر بتحديد أسباب اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في البلاد
الرئيس الإيراني يأمر بتحديد أسباب اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في البلاد
طالب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، قوات الأمن وإنفاذ القانون بتحديد أسباب اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة، عباس علي سليماني، في أسرع وقت. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T15:33+0000
2023-04-26T15:33+0000
الأخبار
إيران
أخبار إيران
العالم
إبراهيم رئيسي
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن إبراهيم رئيسي قد أعرب عن تعازيه في مقتل ممثل الولي الفقيه السابق في سيستان وبلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، عباس علي سليماني.وقال الرئيس الإيراني:وأضاف إبراهيم رئيسي أن "مقتل عباس علي سليماني في حادثة إطلاق النار في بابلسر قد أثار الكثير من الحزن والألم".وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، باغتيال "عضو مجلس خبراء القيادة في إيران والممثل السابق للمرشد الأعلى في إقليم سيستان وبلوشستان، عباس علي سليماني، إثر هجوم مسلح شمالي البلاد".ولفتت الوكالة إلى أنه "كان يمارس الأعمال المصرفية حين تعرض لهجوم من قبل شخص مجهول وتوفي في محل الحادث".وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ. وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت، العام االماضي، إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016، في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).وبينت السلطات القضائية، بحسب وكالة "تسنيم"، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة كجماعة إرهابية، هما رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء، في سجن زاهدان، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان وبلوشستان.كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، الشهر الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230426/وكالة-اغتيال-عضو-مجلس-خبراء-القيادة-الإيراني-عباس-علي-سليماني-في-هجوم-مسلح-1076300381.html
إيران
أخبار إيران
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم, إبراهيم رئيسي, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم
الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم, إبراهيم رئيسي, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم

الرئيس الإيراني يأمر بتحديد أسباب اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في البلاد

15:33 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
طالب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، قوات الأمن وإنفاذ القانون بتحديد أسباب اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة، عباس علي سليماني، في أسرع وقت.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن إبراهيم رئيسي قد أعرب عن تعازيه في مقتل ممثل الولي الفقيه السابق في سيستان وبلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، عباس علي سليماني.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
إعلام: اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني عباس علي سليماني... صور وفيديو
09:19 GMT
وقال الرئيس الإيراني:

من الضروري أن تعمل قوات الأمن وإنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن لتحديد الأسباب والدافع المحتمل لمرتكب أو مرتكبي هذا الحادث.

وأضاف إبراهيم رئيسي أن "مقتل عباس علي سليماني في حادثة إطلاق النار في بابلسر قد أثار الكثير من الحزن والألم".
وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، باغتيال "عضو مجلس خبراء القيادة في إيران والممثل السابق للمرشد الأعلى في إقليم سيستان وبلوشستان، عباس علي سليماني، إثر هجوم مسلح شمالي البلاد".
ولفتت الوكالة إلى أنه "كان يمارس الأعمال المصرفية حين تعرض لهجوم من قبل شخص مجهول وتوفي في محل الحادث".
وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ. وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت، العام االماضي، إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016، في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).
وبينت السلطات القضائية، بحسب وكالة "تسنيم"، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة كجماعة إرهابية، هما رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء، في سجن زاهدان، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان وبلوشستان.
كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، الشهر الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала