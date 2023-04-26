إعلام: اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني عباس علي سليماني... صور وفيديو
09:19 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 26.04.2023)
© AP Photo / Ebrahim Noroozi / الشرطة الإيرانية
© AP Photo / Ebrahim Noroozi /
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس علي سليماني، في مدينة بابلسر شمالي إيران.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، باغتيال "عضو مجلس خبراء القيادة في إيران والممثل السابق للمرشد الأعلى في إقليم سيستان وبلوشستان، عباس علي سليماني إثر هجوم مسلح شمالي البلاد".
وأشارت الوكالة إلى أنه "كان يمارس الأعمال المصرفية حين تعرض لهجوم من قبل شخص مجهول وتوفي في محل الحادث".
وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ.
6 ديسمبر 2022, 09:40 GMT
وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت، العام االماضي، إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016، في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).
وبينت السلطات القضائية، بحسب وكالة تسنيم، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة "كجماعة إرهابية"، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.
نقل موقع "حوزة نيوز" الإيراني عن أحد الشهود أن عباس علي سليماني، الممثل السابق لخامنئي في بلوشستان وعضو مجلس الخبراء الإيراني، كان متواجدا في مصرف "ملي" بمدينة "بابلسر"، عندما قام مهاجم بأخذ بندقية حارس البنك وفتح النار على سليماني وأرداه قتيلا. pic.twitter.com/7WJ6lGcDWR— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) April 26, 2023
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان وبلوشستان.
عاجل 🚨— ALI Al Taie | علي الطائي (@ALI_7YO) April 26, 2023
اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله عباس علي سليماني، بهجوم مسلح شمالي إيران. pic.twitter.com/GBoc4GNKVc
كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، الشهر الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.