عربي
https://sputnikarabic.ae/20230426/وكالة-اغتيال-عضو-مجلس-خبراء-القيادة-الإيراني-عباس-علي-سليماني-في-هجوم-مسلح-1076300381.html
إعلام: اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني عباس علي سليماني... صور وفيديو
إعلام: اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني عباس علي سليماني... صور وفيديو
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس علي سليماني، في مدينة بابلسر شمالي إيران. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T09:19+0000
2023-04-26T10:00+0000
إيران
أخبار إيران
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، باغتيال "عضو مجلس خبراء القيادة في إيران والممثل السابق للمرشد الأعلى في إقليم سيستان وبلوشستان، عباس علي سليماني إثر هجوم مسلح شمالي البلاد".وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت، العام االماضي، إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016، في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).وبينت السلطات القضائية، بحسب وكالة تسنيم، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة "كجماعة إرهابية"، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان وبلوشستان.كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، الشهر الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221206/إيران-تقدر-خسائر-شهرين-من-الاحتجاجات-بنحو-47-مليون-دولار-1070899224.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_141:0:1918:1333_1920x0_80_0_0_0bc85ff9cff7ba2ae89581f810f8455e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط

إعلام: اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني عباس علي سليماني... صور وفيديو

09:19 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 26.04.2023)
© AP Photo / Ebrahim Noroozi / الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس علي سليماني، في مدينة بابلسر شمالي إيران.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، باغتيال "عضو مجلس خبراء القيادة في إيران والممثل السابق للمرشد الأعلى في إقليم سيستان وبلوشستان، عباس علي سليماني إثر هجوم مسلح شمالي البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أنه "كان يمارس الأعمال المصرفية حين تعرض لهجوم من قبل شخص مجهول وتوفي في محل الحادث".

وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ.

احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
إيران تقدر خسائر شهرين من الاحتجاجات بنحو 47 مليون دولار
6 ديسمبر 2022, 09:40 GMT
وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت، العام االماضي، إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016، في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).
وبينت السلطات القضائية، بحسب وكالة تسنيم، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة "كجماعة إرهابية"، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان وبلوشستان.
كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، الشهر الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала