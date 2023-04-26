https://sputnikarabic.ae/20230426/السعودية-تستقبل-سفينة-على-متنها-1687-مدنيا-فارين-من-السودان-1076287582.html

السعودية تستقبل سفينة إجلاء على متنها 1687 شخصا قادمة من السودان

السعودية تستقبل سفينة إجلاء على متنها 1687 شخصا قادمة من السودان

وصلت، صباح اليوم الأربعاء، سفينة إجلاء على متنها 1687 شخصا إلى قاعدة الملك فيصل في جدة، قادمةً من بورتسودان. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T04:38+0000

2023-04-26T04:38+0000

2023-04-26T04:58+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "13 مواطنًا سعوديًا وصلوا، صباح اليوم، إلى مدينة جدة، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصا".ووصلت السفينة "أمانة" تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصا من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.وتعتبر السفينة ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادما من بورتسودان، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصا.وتدور معارك واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الجاري، حيث تحاول كل قوة منهما السيطرة على مجريات الأمور في البلاد التي تعاني من وضع اقتصادي وسياسي صعب، فيما تعمل الأمم المتحدة ودول أخرى على إيقاف الاشتباكات وعودة الطرفين برئاسة البرهان قائد الجيش، وحميدتي قائد قوات الدعم السريع إلى مائدة التفاوض مرة أخرى.وتعمل دول عدة على إجلاء رعاياها من السودان مع الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية