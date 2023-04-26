https://sputnikarabic.ae/20230426/انهيار-أحد-أضخم-بنوك-أمريكا-التجارية-فيرست-ريبابليك-يخسر-100-مليار-من-ودائعه-1076300187.html
انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية... "فيرست ريبابليك" يخسر 100 مليار من ودائعه
انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية... "فيرست ريبابليك" يخسر 100 مليار من ودائعه
خسر بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي أكثر من 100 مليار وديعة في الربع الأول من هذا العام، وانخفضت أسهم البنك بنسبة 22%، وفقًا للتقرير المالي للبنك وبيانات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T09:27+0000
2023-04-26T09:27+0000
2023-04-26T09:27+0000
مجتمع
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076299740_0:1336:2048:2488_1920x0_80_0_0_e96e939f98a3ea84fbf39e1726b40888.jpg
وانخفضت ودائع البنك إلى 104.47 مليار دولار من 176.43 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، مع تلقي المقرض 30 مليار دولار إضافية في شكل ودائع تراكمية من عمالقة البنوك الأمريكية، بما في ذلك البنوك Bank of America ،Citigroup" JPMorgan ،Wells Fargo". واعتبارا من 10.11 بتوقيت موسكو، أصبحت أسهم البنك أرخص في مرحلة ما بعد التداول بنسبة 22.13 %، حتى 16 دولارا للسهم.وقال نيل هولاند، المدير المالي للبنك، في التقرير: "بعد إغلاق عدة بنوك في مارس/ آذار، واجهنا تدفقا غير مسبوق للودائع".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فشل بنك " SVB" أثار مخاوف من أن البنوك الأمريكية الأخرى قد تواجه مشاكل أيضًا.على هذه الخلفية، شهدت السوق "إغراقا" لأسهم بنوك مماثلة من نوع " SVB"، مثل "First Republic" ،"Signature " ،"Western Alliance".والعديد من هذه المؤسسات المالية والائتمانية تخدم العملاء المبتدئين ولها محافظ استثمارية مماثلة لـ" SVB".
https://sputnikarabic.ae/20230425/سوريا-تشكر-الجزائر-على-إجلاء-رعايا-لها-من-السودان-1076276614.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076299740_0:1144:2048:2680_1920x0_80_0_0_566c9c864de4397aedd9c4f66b2cd358.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية... "فيرست ريبابليك" يخسر 100 مليار من ودائعه
تابعنا عبر
خسر بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي أكثر من 100 مليار وديعة في الربع الأول من هذا العام، وانخفضت أسهم البنك بنسبة 22%، وفقًا للتقرير المالي للبنك وبيانات التداول.
وانخفضت ودائع البنك إلى 104.47 مليار دولار من 176.43 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، مع تلقي المقرض 30 مليار دولار إضافية في شكل ودائع تراكمية من عمالقة البنوك الأمريكية، بما في ذلك البنوك Bank of America ،Citigroup" JPMorgan ،Wells Fargo". واعتبارا من 10.11 بتوقيت موسكو، أصبحت أسهم البنك أرخص في مرحلة ما بعد التداول بنسبة 22.13 %، حتى 16 دولارا للسهم.
وقال نيل هولاند، المدير المالي للبنك، في التقرير: "بعد إغلاق عدة بنوك في مارس/ آذار، واجهنا تدفقا غير مسبوق للودائع".
وأغلق المنظمون في ولاية كاليفورنيا في 10 مارس، بنك " SVB"، الذي أصبح أكبر إفلاس لأحد البنوك في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية لعام 2008. ارتبط انهيار بنك " SVB" بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية. بالإضافة إلى ذلك، في 8 مارس، تم الإعلان عن إغلاق بنك سيلفرجيت الموجه نحو التشفير، وفي 12 مارس، تم الإعلان عن إفلاس بنك نيويورك سيغنتشر المماثل.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فشل بنك " SVB" أثار مخاوف من أن البنوك الأمريكية الأخرى قد تواجه مشاكل أيضًا.
على هذه الخلفية، شهدت السوق "إغراقا" لأسهم بنوك مماثلة من نوع " SVB"، مثل "First Republic" ،"Signature " ،"Western Alliance".
والعديد من هذه المؤسسات المالية والائتمانية تخدم العملاء المبتدئين ولها محافظ استثمارية مماثلة لـ" SVB".