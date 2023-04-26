https://sputnikarabic.ae/20230426/انهيار-أحد-أضخم-بنوك-أمريكا-التجارية-فيرست-ريبابليك-يخسر-100-مليار-من-ودائعه-1076300187.html

انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية... "فيرست ريبابليك" يخسر 100 مليار من ودائعه

انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية... "فيرست ريبابليك" يخسر 100 مليار من ودائعه

خسر بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي أكثر من 100 مليار وديعة في الربع الأول من هذا العام، وانخفضت أسهم البنك بنسبة 22%، وفقًا للتقرير المالي للبنك وبيانات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T09:27+0000

2023-04-26T09:27+0000

2023-04-26T09:27+0000

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وانخفضت ودائع البنك إلى 104.47 مليار دولار من 176.43 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، مع تلقي المقرض 30 مليار دولار إضافية في شكل ودائع تراكمية من عمالقة البنوك الأمريكية، بما في ذلك البنوك Bank of America ،Citigroup" JPMorgan ،Wells Fargo". واعتبارا من 10.11 بتوقيت موسكو، أصبحت أسهم البنك أرخص في مرحلة ما بعد التداول بنسبة 22.13 %، حتى 16 دولارا للسهم.وقال نيل هولاند، المدير المالي للبنك، في التقرير: "بعد إغلاق عدة بنوك في مارس/ آذار، واجهنا تدفقا غير مسبوق للودائع".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فشل بنك " SVB" أثار مخاوف من أن البنوك الأمريكية الأخرى قد تواجه مشاكل أيضًا.على هذه الخلفية، شهدت السوق "إغراقا" لأسهم بنوك مماثلة من نوع " SVB"، مثل "First Republic" ،"Signature " ،"Western Alliance".والعديد من هذه المؤسسات المالية والائتمانية تخدم العملاء المبتدئين ولها محافظ استثمارية مماثلة لـ" SVB".

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