https://sputnikarabic.ae/20230426/بايدن-ترامب-خطر-على-الديمقراطية-1076340016.html
بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية
بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، بأنه "خطر على الديمقراطية" في الولايات المتحدة. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T19:08+0000
2023-04-26T19:08+0000
2023-04-26T19:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، بحسب "فرانس برس".وقال بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، إنه يشعر أنه بحالة صحية جيدة ومستعد لمواجهة أخرى محتملة مع الرئيس السابق ترامب.وأضاف جو بايدن أنه يعرف ترامب جيدا و"الخطر الذي يمثله على الديمقراطية" في البلاد.وأعلن جو بايدن رسميًا، أمس الثلاثاء، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي الحالية، كامالا هاريس، أمس الثلاثاء، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جو بايدن في انتخابات عام 2024.وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230425/ترامب-يشكك-في-طبيعة-مغادرة-أشهر-مذيعي-فوكس-نيوز-ويتساءل-هل-تم-طرده؟-1076265710.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_146:0:1313:875_1920x0_80_0_0_c9a848948526402cecfa748dacd0a2ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، بأنه "خطر على الديمقراطية" في الولايات المتحدة.
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي
، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، بحسب "فرانس برس".
وقال بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، إنه يشعر أنه بحالة صحية جيدة ومستعد لمواجهة أخرى محتملة مع الرئيس السابق ترامب.
وأضاف جو بايدن أنه يعرف ترامب جيدا و"الخطر الذي يمثله على الديمقراطية" في البلاد.
وأعلن جو بايدن رسميًا، أمس الثلاثاء، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي الحالية، كامالا هاريس، أمس الثلاثاء، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جو بايدن في انتخابات عام 2024.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي
دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.