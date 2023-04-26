https://sputnikarabic.ae/20230426/بيان-مشترك-لسفراء-7-دول-أجنبية-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-لبنان-1076331070.html

بيان مشترك لسفراء 7 دول أجنبية والاتحاد الأوروبي بشأن لبنان

بيان مشترك لسفراء 7 دول أجنبية والاتحاد الأوروبي بشأن لبنان

أصدر سفراء 7 دول أجنبية إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الأولى لتوصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T16:21+0000

2023-04-26T16:21+0000

2023-04-26T16:21+0000

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار كندا

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

إيطاليا

أخبار اليابان

أخبار الاتحاد الأوروبي

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104320/66/1043206675_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02fd5d64295827595bf9d66bd452340a.jpg

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت أصدروا بيانا مشتركا تناول الأوضاع الاقتصادية في لبنان".ووصف البيان هذا الاتفاق أن من شأنه وضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين.وأعربت الدول الأجنبية في بيانها، عن خيبة أملها لعدم إحراز الجهات السياسية الفاعلة في لبنان سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة، مشيرة إلى أن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم.واستنكر البيان أنه، حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كاف، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، مطالبا السلطات بالعمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان.ودعا البيان جميع القادة اللبنانيين إلى استشعار المسؤولية بالحالة الملحة التي أقروا بها في شهر أبريل/ نيسان الجاري، كما يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية.واختتم البيان بالتشديد على أنه "لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني".

https://sputnikarabic.ae/20230425/محامي-الادعاء-لبنان-ملزم-بتسليم-رياض-سلامة-إذا-صدرت-بحقه-مذكرة-توقيف-دولية-1076282082.html

https://sputnikarabic.ae/20230420/لبنانارتفاع-أسعار-السلع-الاستهلاكية-إثر-تداعيات-رفع-الدولار-الجمركي-مجددا-1076134616.html

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

إيطاليا

أخبار اليابان

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, إيطاليا, أخبار اليابان, أخبار الاتحاد الأوروبي, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, صندوق النقد الدولي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان