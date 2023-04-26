https://sputnikarabic.ae/20230426/حميدتي-أجريت-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-السعودي-بشأن-الأزمة-السودانية-1076343573.html
حميدتي: أجريت مباحثات مع وزير الخارجية السعودي بشأن الأزمة السودانية
حميدتي: أجريت مباحثات مع وزير الخارجية السعودي بشأن الأزمة السودانية
أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أنه بحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الموضوعات المتعلقة بالأزمة السودانية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T21:36+0000
2023-04-26T21:36+0000
2023-04-26T21:37+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
السعودية
الأخبار
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وقال حميدتي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء الأربعاء: "أجريت اليوم نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حول جملة من الموضوعات المتعلقة بالأزمة التي تعيشها بلادنا".وأضاف: "شرحت للوزير السعودي أبعاد هذه الأزمة والأسباب التي أدت إلى قيامها، والهدنة التي تم الاتفاق حولها لفتح ممرات إنسانية للمواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية".وعبر حميدتي عن شكره لحكومة السعودية "على اهتمامها المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان والمنطقة".وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, الأخبار
حميدتي: أجريت مباحثات مع وزير الخارجية السعودي بشأن الأزمة السودانية
21:36 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 21:37 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أنه بحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الموضوعات المتعلقة بالأزمة السودانية.
وقال حميدتي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء الأربعاء: "أجريت اليوم نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حول جملة من الموضوعات المتعلقة بالأزمة
التي تعيشها بلادنا".
وأضاف: "شرحت للوزير السعودي أبعاد هذه الأزمة والأسباب التي أدت إلى قيامها، والهدنة التي تم الاتفاق حولها لفتح ممرات إنسانية للمواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية".
وعبر حميدتي عن شكره لحكومة السعودية "على اهتمامها المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان والمنطقة".
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع
بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.