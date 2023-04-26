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https://sputnikarabic.ae/20230426/رئيسة-كوسوفو-تعلن-نية-الإقليم-الانضمام-لـالناتو-1076337596.html
رئيسة "كوسوفو" تعلن نية الإقليم الانضمام لـ"الناتو"
رئيسة "كوسوفو" تعلن نية الإقليم الانضمام لـ"الناتو"
قالت رئيسة إقليم كوسوفو (المعلن من طرف واحد)، فيوزا عثماني، إن الأهداف التالية لجمهورية كوسوفو، بعد تحرير نظام التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، هي الحصول على وضع... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T17:27+0000
2023-04-26T17:27+0000
كوسوفو
صربيا
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وأردفت عثماني، خلال زيارتها لبرلمان مقدونيا الشمالية: "الهدف التالي هو وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العضوية في أقوى تحالف عسكري معروف للبشرية - الناتو. سنعمل بجد في هذا الاتجاه وسنكون قادرين على التعلم من تجربة مقدونيا الشمالية".وافق البرلمان الأوروبي في 18 أبريل/ نيسان الجاري، على قرار يسمح لحاملي جوازات السفر الخاصة بكوسوفو بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات لمدة تصل إلى 90 يومًا. في أوائل مارس/ آذار الماضي، تمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. ثم أشار رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، إلى أن تحرير نظام التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي لسكان الجمهورية المعلنة من جانب واحد، جعل بريشتينا أقرب خطوة إلى الاتحاد الأوروبي.وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، في اجتماع مع صرب كوسوفو في 13 أبريل، إن أي نزاع مسلح في كوسوفو وميتوهيا سيصبح صراعا بين بلغراد وحلف شمال الأطلسي، وليس فقط مع سلطات كوسوفو في بريشتينا.
https://sputnikarabic.ae/20230318/انطلاق-محادثات-بين-كوسوفو-وصربيا-لتطبيع-العلاقات-1074893314.html
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كوسوفو, صربيا
كوسوفو, صربيا

رئيسة "كوسوفو" تعلن نية الإقليم الانضمام لـ"الناتو"

17:27 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / ARMEND NIMANIجنود الناتو بالقرب من متاريس بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022.
جنود الناتو بالقرب من متاريس بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / ARMEND NIMANI
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قالت رئيسة إقليم كوسوفو (المعلن من طرف واحد)، فيوزا عثماني، إن الأهداف التالية لجمهورية كوسوفو، بعد تحرير نظام التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، هي الحصول على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وأردفت عثماني، خلال زيارتها لبرلمان مقدونيا الشمالية: "الهدف التالي هو وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العضوية في أقوى تحالف عسكري معروف للبشرية - الناتو. سنعمل بجد في هذا الاتجاه وسنكون قادرين على التعلم من تجربة مقدونيا الشمالية".
وافق البرلمان الأوروبي في 18 أبريل/ نيسان الجاري، على قرار يسمح لحاملي جوازات السفر الخاصة بكوسوفو بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات لمدة تصل إلى 90 يومًا. في أوائل مارس/ آذار الماضي، تمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. ثم أشار رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، إلى أن تحرير نظام التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي لسكان الجمهورية المعلنة من جانب واحد، جعل بريشتينا أقرب خطوة إلى الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
انطلاق محادثات بين كوسوفو وصربيا لتطبيع العلاقات
18 مارس, 18:32 GMT

واعترفت 84 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بإعلان استقلال كوسوفو. في حالة التصويت على انضمام بريشتينا إلى المنظمة، تأمل السلطات الصربية أن يستخدم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن في روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، في اجتماع مع صرب كوسوفو في 13 أبريل، إن أي نزاع مسلح في كوسوفو وميتوهيا سيصبح صراعا بين بلغراد وحلف شمال الأطلسي، وليس فقط مع سلطات كوسوفو في بريشتينا.
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