https://sputnikarabic.ae/20230420/البرلمان-الأوروبي-يعلن-السماح-لمواطني-كوسوفو-بدخول-منطقة-شنغن-دون-تأشيرة-1076122222.html

البرلمان الأوروبي يعلن السماح لمواطني كوسوفو بدخول منطقة شنغن دون تأشيرة

البرلمان الأوروبي يعلن السماح لمواطني كوسوفو بدخول منطقة شنغن دون تأشيرة

وافق البرلمان الأوروبي على السماح لمواطني كوسوفو بالسفر دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيه اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T12:21+0000

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ووفقا لموقع البرلمان الأوروبي، سيُسمح لمواطني كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي - ومواطني الاتحاد الأوروبي بالذهاب إلى كوسوفو - دون طلب تأشيرة، لفترات تصل إلى 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا، لافتا إلى أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون لمنطقة غرب البلقان بأكملها إطار تأشيرات مماثل لمنطقة شنغن.ومؤخرا أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي، أنيتا هيبر، أن الاتحاد الأوروبي سيطبق نظام السفر دون تأشيرة لمواطني كوسوفو اعتبارًا من 1 يناير 2024 "على أبعد تقدير"، ما يسمح لهم بالبقاء في منطقة شنغن لمدة 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا.وقالت المتحدثة أيضا إن السفر بدون تأشيرة سيحقق فوائد رئيسية للجانبين ويعزز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو.وأضافت هيبر أن كوسوفو "أوفت باستمرار بجميع المعايير" المحددة في خارطة طريق تحرير التأشيرات وأظهرت التزامها، وبالتالي سيتمكن جميع شركاء غرب البلقان قريبًا من الوصول إلى الكتلة بدون تأشيرة.وكانت كوسوفو قد أعلنت عام 2008، استقلالها عن صربيا، لكن بلغراد لم تعترف بذلك حتى الآن، وفي عام 2013 ، وقعت صربيا وكوسوفو اتفاقية بوساطة الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات، لكن سرعان ما توقف الحوار، وتصاعدت التوترات على الحدود منذ منتصف عام 2022، حيث أدت عدة مرات إلى إغلاق الطرق في شمال كوسوفو.طالع أيضا: صربيا تدعم مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن كوسوفو دون الاعتراف بالاستقلال

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