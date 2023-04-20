https://sputnikarabic.ae/20230420/البرلمان-الأوروبي-يعلن-السماح-لمواطني-كوسوفو-بدخول-منطقة-شنغن-دون-تأشيرة-1076122222.html
البرلمان الأوروبي يعلن السماح لمواطني كوسوفو بدخول منطقة شنغن دون تأشيرة
البرلمان الأوروبي يعلن السماح لمواطني كوسوفو بدخول منطقة شنغن دون تأشيرة
وافق البرلمان الأوروبي على السماح لمواطني كوسوفو بالسفر دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيه اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T12:21+0000
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2023-04-20T12:21+0000
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ووفقا لموقع البرلمان الأوروبي، سيُسمح لمواطني كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي - ومواطني الاتحاد الأوروبي بالذهاب إلى كوسوفو - دون طلب تأشيرة، لفترات تصل إلى 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا، لافتا إلى أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون لمنطقة غرب البلقان بأكملها إطار تأشيرات مماثل لمنطقة شنغن.ومؤخرا أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي، أنيتا هيبر، أن الاتحاد الأوروبي سيطبق نظام السفر دون تأشيرة لمواطني كوسوفو اعتبارًا من 1 يناير 2024 "على أبعد تقدير"، ما يسمح لهم بالبقاء في منطقة شنغن لمدة 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا.وقالت المتحدثة أيضا إن السفر بدون تأشيرة سيحقق فوائد رئيسية للجانبين ويعزز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو.وأضافت هيبر أن كوسوفو "أوفت باستمرار بجميع المعايير" المحددة في خارطة طريق تحرير التأشيرات وأظهرت التزامها، وبالتالي سيتمكن جميع شركاء غرب البلقان قريبًا من الوصول إلى الكتلة بدون تأشيرة.وكانت كوسوفو قد أعلنت عام 2008، استقلالها عن صربيا، لكن بلغراد لم تعترف بذلك حتى الآن، وفي عام 2013 ، وقعت صربيا وكوسوفو اتفاقية بوساطة الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات، لكن سرعان ما توقف الحوار، وتصاعدت التوترات على الحدود منذ منتصف عام 2022، حيث أدت عدة مرات إلى إغلاق الطرق في شمال كوسوفو.طالع أيضا: صربيا تدعم مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن كوسوفو دون الاعتراف بالاستقلال
https://sputnikarabic.ae/20221216/انضمام-كوسوفو-إلى-الاتحاد-الأوروبي-عملية-معقدة-وهناك-دول-أعضاء-لا-تعترف-باستقلالها-1071254650.html
https://sputnikarabic.ae/20221221/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-طلب-عضوية-كوسوفو-1071448151.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, كوسوفو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي, كوسوفو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البرلمان الأوروبي يعلن السماح لمواطني كوسوفو بدخول منطقة شنغن دون تأشيرة
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وافق البرلمان الأوروبي على السماح لمواطني كوسوفو بالسفر دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيه اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
ووفقا لموقع
البرلمان الأوروبي، سيُسمح لمواطني كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي - ومواطني الاتحاد الأوروبي بالذهاب إلى كوسوفو - دون طلب تأشيرة، لفترات تصل إلى 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا، لافتا إلى أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون لمنطقة غرب البلقان بأكملها إطار تأشيرات مماثل لمنطقة شنغن.
16 ديسمبر 2022, 08:39 GMT
ومؤخرا أعلنت
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي، أنيتا هيبر، أن الاتحاد الأوروبي سيطبق نظام السفر دون تأشيرة لمواطني كوسوفو اعتبارًا من 1 يناير 2024 "على أبعد تقدير"، ما يسمح لهم بالبقاء في منطقة شنغن لمدة 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا.
وقالت خلال إفادة صحفية، اليوم الخميس: "سيصبح السفر دون تأشيرة لحاملي جوازات سفر كوسوفو حقيقة واقعة في الأول من يناير 2024 على أبعد تقدير، وبعد الاتفاق بين البرلمان الأوروبي والمجلس على اقتراح من المفوضية، سيُسمح لحاملي جوازات السفر من كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة لمدة 90 يوما كحد أقصى في أي فترة 180 يوما".
وقالت المتحدثة أيضا إن السفر بدون تأشيرة سيحقق فوائد رئيسية للجانبين ويعزز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو.
21 ديسمبر 2022, 12:03 GMT
وأضافت هيبر أن كوسوفو "أوفت باستمرار
بجميع المعايير" المحددة في خارطة طريق تحرير التأشيرات وأظهرت التزامها، وبالتالي سيتمكن جميع شركاء غرب البلقان قريبًا من الوصول إلى الكتلة بدون تأشيرة.
يشار إلى أن المجلس الأوروبي أعلن في 9 مارس/ آذار الماضي، أنه وافق مبدئيًا على قرار يسمح لحاملي جوازات سفر كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا.
وكانت كوسوفو قد أعلنت عام 2008، استقلالها عن صربيا، لكن بلغراد لم تعترف بذلك حتى الآن، وفي عام 2013 ، وقعت صربيا وكوسوفو اتفاقية بوساطة الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات، لكن سرعان ما توقف الحوار، وتصاعدت التوترات على الحدود منذ منتصف عام 2022، حيث أدت عدة مرات إلى إغلاق الطرق في شمال كوسوفو.