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https://sputnikarabic.ae/20230426/زلزال-يضرب-أضنة-التركية-1076289463.html
زلزال يضرب أضنة التركية
زلزال يضرب أضنة التركية
قالت وكالة إدارة الكوارث (AFAD) إن زلزالا بقوة 4.1 درجة سجل في محافظة أضنة التركية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T06:20+0000
2023-04-26T06:20+0000
العالم
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وبحسب الوكالة على تويتر، فقد تم تسجيل الزلزال الساعة 07:48 بتوقيت موسكو.وكان مصدر الهزات يقع على عمق 7 كيلومترات.وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.7 ألف قتيل.
https://sputnikarabic.ae/20230415/باستثناء-ولاية-واحدة-أردوغان-إزالة-الأنقاض-في-مناطق-الزلزال-ستنتهي-حتى-عيد-الفطر-1075964633.html
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زلزال يضرب أضنة التركية

06:20 GMT 26.04.2023
© AP Photo / Bernat Armangueمنظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023.
منظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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قالت وكالة إدارة الكوارث (AFAD) إن زلزالا بقوة 4.1 درجة سجل في محافظة أضنة التركية.
وبحسب الوكالة على تويتر، فقد تم تسجيل الزلزال الساعة 07:48 بتوقيت موسكو.
وكان مصدر الهزات يقع على عمق 7 كيلومترات.
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
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15 أبريل, 21:03 GMT
وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.7 ألف قتيل.
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