https://sputnikarabic.ae/20230426/زلزال-يضرب-أضنة-التركية-1076289463.html
زلزال يضرب أضنة التركية
زلزال يضرب أضنة التركية
قالت وكالة إدارة الكوارث (AFAD) إن زلزالا بقوة 4.1 درجة سجل في محافظة أضنة التركية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T06:20+0000
2023-04-26T06:20+0000
2023-04-26T06:20+0000
العالم
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وبحسب الوكالة على تويتر، فقد تم تسجيل الزلزال الساعة 07:48 بتوقيت موسكو.وكان مصدر الهزات يقع على عمق 7 كيلومترات.وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.7 ألف قتيل.
https://sputnikarabic.ae/20230415/باستثناء-ولاية-واحدة-أردوغان-إزالة-الأنقاض-في-مناطق-الزلزال-ستنتهي-حتى-عيد-الفطر-1075964633.html
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العالم
زلزال يضرب أضنة التركية
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قالت وكالة إدارة الكوارث (AFAD) إن زلزالا بقوة 4.1 درجة سجل في محافظة أضنة التركية.
وبحسب الوكالة على تويتر، فقد تم تسجيل الزلزال الساعة 07:48 بتوقيت موسكو.
وكان مصدر الهزات يقع على عمق 7 كيلومترات.
وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.7 ألف قتيل.