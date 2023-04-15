https://sputnikarabic.ae/20230415/باستثناء-ولاية-واحدة-أردوغان-إزالة-الأنقاض-في-مناطق-الزلزال-ستنتهي-حتى-عيد-الفطر-1075964633.html

باستثناء ولاية واحدة… أردوغان: إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر

باستثناء ولاية واحدة… أردوغان: إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن عدد المساكن والمنازل الريفية التي بدأت بلاده في عمليات بنائها بمنطقة الزلزال وصلت 100 ألف. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T21:03+0000

2023-04-15T21:03+0000

2023-04-15T21:03+0000

زلزال

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a42a2968ddc69eab72b1398fcc143108.jpg

وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة ألقاها على هامش مأدبة الإفطار في مركز قوجة إلي للمؤتمرات، والتي أشار خلالها إلى أن أعمال إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر المبارك، باستثناء ولاي هطاي.وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية تواصل إرسال المساعدات لمناطق الزلزال، التي وقعت في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي ضرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد.ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين. ووفق تصريحات المراصد العالمية، فإن مركز تلك الزلازل كان ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.ويعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم.طالع أيضا: تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال

https://sputnikarabic.ae/20230414/وزير-الداخلية-التركي-يكشف-العدد-النهائي-لضحايا-الزلزال-1075905627.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان