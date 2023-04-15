عربي
https://sputnikarabic.ae/20230415/باستثناء-ولاية-واحدة-أردوغان-إزالة-الأنقاض-في-مناطق-الزلزال-ستنتهي-حتى-عيد-الفطر-1075964633.html
باستثناء ولاية واحدة… أردوغان: إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر
باستثناء ولاية واحدة… أردوغان: إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن عدد المساكن والمنازل الريفية التي بدأت بلاده في عمليات بنائها بمنطقة الزلزال وصلت 100 ألف. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T21:03+0000
2023-04-15T21:03+0000
زلزال
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a42a2968ddc69eab72b1398fcc143108.jpg
وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة ألقاها على هامش مأدبة الإفطار في مركز قوجة إلي للمؤتمرات، والتي أشار خلالها إلى أن أعمال إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر المبارك، باستثناء ولاي هطاي.وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية تواصل إرسال المساعدات لمناطق الزلزال، التي وقعت في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي ضرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد.ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين. ووفق تصريحات المراصد العالمية، فإن مركز تلك الزلازل كان ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.ويعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم.طالع أيضا: تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230414/وزير-الداخلية-التركي-يكشف-العدد-النهائي-لضحايا-الزلزال-1075905627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74c8d568b9006b42950dc108366b4899.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان

باستثناء ولاية واحدة… أردوغان: إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر

21:03 GMT 15.04.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن عدد المساكن والمنازل الريفية التي بدأت بلاده في عمليات بنائها بمنطقة الزلزال وصلت 100 ألف.
وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة ألقاها على هامش مأدبة الإفطار في مركز قوجة إلي للمؤتمرات، والتي أشار خلالها إلى أن أعمال إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر المبارك، باستثناء ولاي هطاي.
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية تواصل إرسال المساعدات لمناطق الزلزال، التي وقعت في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
وزير الداخلية التركي يكشف العدد النهائي لضحايا الزلزال
أمس, 12:02 GMT
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي ضرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين. ووفق تصريحات المراصد العالمية، فإن مركز تلك الزلازل كان ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.
ويعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم.
طالع أيضا: تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала