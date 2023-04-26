https://sputnikarabic.ae/20230426/عبد-اللهيان-أمن-لبنان-من-أمن-المنطقة-وإيران-1076339600.html

عبد اللهيان: أمن لبنان من أمن المنطقة وإيران

عبد اللهيان: أمن لبنان من أمن المنطقة وإيران

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إننا نعتبر أمن ورخاء وتقدم لبنان من أمن ورخاء وازدهار المنطقة وإيران. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T18:35+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت لدى وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت، واصفا التطورات الإقليمية خلال الأسابيع الأخيرة بأنها مفيدة للمنطقة برمتها والعالم الإسلامي بما في ذلك لبنان.وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "لدينا اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان؛ حيث سنقوم بالتشاور حولها اليوم وغدا مع كبار المسؤولين في بلد لبنان الصديق والشقيق".وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى لبنان، قد جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث التقى خلال زيارته وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وأكد خلال اللقاء أن بلاده لا تتدخل "بحال من الأحوال في شؤون لبنان، وندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي، ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجا للفراغ".وأكد عبد اللهيان، خلال تلك الزيارة، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال امتلاك الطاقات العلمية والتقنية والهندسية المتطورة والمتقدمة، هي على أتم استعداد لإعادة بناء وتأهيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، لا بل بناء معامل جديدة لإنتاج الطاقة انطلاقا من التوافق الذي يمكن أن نتوصل إليه مع الحكومة اللبنانية".واعتبر أن "الأمن والتطور في لبنان هو من أمن وتطور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا بل من أمن وتطور المنطقة برمتها".وردا على سؤال حول الفراغ الرئاسي، قال عبد اللهيان: "لا نتدخل بحال من الأحوال في شؤون لبنان، وندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي، ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجا للفراغ".طالع أيضا: بعد لقائه وزير خارجية إيران... وزير دفاع لبنان يعلن عن أمر "مريح جدا"

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