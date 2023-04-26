https://sputnikarabic.ae/20230426/غاتيلوف-الصراع-لا-يتعلق-بأوكرانيا-بقدر-ما-يتعلق-بمستقبل-العلاقات-الدولية--1076318349.html

غاتيلوف: الصراع لا يتعلق بأوكرانيا بقدر ما يتعلق بمستقبل العلاقات الدولية

غاتيلوف: الصراع لا يتعلق بأوكرانيا بقدر ما يتعلق بمستقبل العلاقات الدولية

أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي غاتيلوف، اليوم الأربعاء، أن الصراع في أوكرانيا يرتبط بمستقبل العلاقات الدولية أكثر مما يتعلق بأوكرانيا... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T13:32+0000

2023-04-26T13:32+0000

2023-04-26T13:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

الامم المتحدة

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جنيف – سوتنيك. قال غاتيلوف للصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، إن "الصراع في أوكرانيا لا يتعلق حتى بأوكرانيا بشكل عام، بل بكيف سيتم تشكيل العلاقات الدولية في المستقبل، هل من خلال إجماع قائم على توازن المصالح، أم من خلال الهيمنة العدوانية. لأنه من المستحيل التحدث عن أوكرانيا دون النظر إلى السياق الجيوسياسي".تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة "إجراء قسري، روسيا لم يُترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".ووفقا له، حاولت روسيا لمدة 30 عاما، التفاوض والاتفاق مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها ردا على ذلك واجهت إما خداعا وأكاذيب، أو محاولات ضغط وابتزاز، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع الحلف ويقترب من حدود روسيا.

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