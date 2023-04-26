https://sputnikarabic.ae/20230426/الكرملين-حول-نقل-قذائف-اليورانيوم-المنضب-إلى-كييف-ضرر-لا-يمكن-إصلاحه-1076307023.html

الكرملين حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف: "ضرر لا يمكن إصلاحه"

الكرملين حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف: "ضرر لا يمكن إصلاحه"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في تعليقه على نقل لندن لقذائف اليورانيوم المستنفد إلى كييف، إن ضررًا لا يمكن إصلاحه للناس،... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T11:10+0000

2023-04-26T11:10+0000

2023-04-26T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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قال بيسكوف: "بالطبع، لقد لفتنا انتباه الغرب إلى تلك البيانات الرسمية التي تم نشرها بالفعل حول نتيجة استخدام هذا النوع من الذخيرة أثناء القصف في يوغوسلافيا. عندما قصف الناتو يوغوسلافيا. والبيانات المتعلقة بعدد الأورام التي نمت وأمراض أخرى".وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هذه الذخيرة لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، لكنها تولد غبار إشعاعي وتلوث التربة، وبهذا المعنى، تمثل السلاح الأكثر ضررًا وخطورة على البشر. حتى الآن، استخدمت دول الناتو فقط مثل هذه القذائف، بما في ذلك في العراق ويوغوسلافيا.في وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أن لندن أرسلت آلاف القذائف إلى كييف لدبابات "تشالنجر 2"، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لكنها لم تتعقب من أين أطلقت هذه القذائف.

https://sputnikarabic.ae/20230426/مرتزقة-فرنسيون-يطلقون-النار-على-أسرى-روس-من-مسافة-قريبة-1076304626.html

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