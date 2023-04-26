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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الكرملين-حول-نقل-قذائف-اليورانيوم-المنضب-إلى-كييف-ضرر-لا-يمكن-إصلاحه-1076307023.html
الكرملين حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف: "ضرر لا يمكن إصلاحه"
الكرملين حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف: "ضرر لا يمكن إصلاحه"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في تعليقه على نقل لندن لقذائف اليورانيوم المستنفد إلى كييف، إن ضررًا لا يمكن إصلاحه للناس،... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:10+0000
2023-04-26T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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قال بيسكوف: "بالطبع، لقد لفتنا انتباه الغرب إلى تلك البيانات الرسمية التي تم نشرها بالفعل حول نتيجة استخدام هذا النوع من الذخيرة أثناء القصف في يوغوسلافيا. عندما قصف الناتو يوغوسلافيا. والبيانات المتعلقة بعدد الأورام التي نمت وأمراض أخرى".وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هذه الذخيرة لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، لكنها تولد غبار إشعاعي وتلوث التربة، وبهذا المعنى، تمثل السلاح الأكثر ضررًا وخطورة على البشر. حتى الآن، استخدمت دول الناتو فقط مثل هذه القذائف، بما في ذلك في العراق ويوغوسلافيا.في وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أن لندن أرسلت آلاف القذائف إلى كييف لدبابات "تشالنجر 2"، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لكنها لم تتعقب من أين أطلقت هذه القذائف.
https://sputnikarabic.ae/20230426/مرتزقة-فرنسيون-يطلقون-النار-على-أسرى-روس-من-مسافة-قريبة-1076304626.html
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روسيا, العالم

الكرملين حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف: "ضرر لا يمكن إصلاحه"

11:10 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . wasim suliman
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في تعليقه على نقل لندن لقذائف اليورانيوم المستنفد إلى كييف، إن ضررًا لا يمكن إصلاحه للناس، وعواقب استخدامها على الصحة كانت واضحة في يوغوسلافيا.
قال بيسكوف: "بالطبع، لقد لفتنا انتباه الغرب إلى تلك البيانات الرسمية التي تم نشرها بالفعل حول نتيجة استخدام هذا النوع من الذخيرة أثناء القصف في يوغوسلافيا. عندما قصف الناتو يوغوسلافيا. والبيانات المتعلقة بعدد الأورام التي نمت وأمراض أخرى".

وشدد بيسكوف على أن "أولئك الذين سيستخدمون مثل هذه الذخيرة بشكل مباشر يجب أن يفهموا أنهم، لن يتسببوا فقط في ضرر لا يمكن إصلاحه لأنفسهم ومواطنيهم، ولكن سيتعين عليهم أيضًا تحمل المسؤولية عن ذلك".

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وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هذه الذخيرة لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، لكنها تولد غبار إشعاعي وتلوث التربة، وبهذا المعنى، تمثل السلاح الأكثر ضررًا وخطورة على البشر. حتى الآن، استخدمت دول الناتو فقط مثل هذه القذائف، بما في ذلك في العراق ويوغوسلافيا.
في وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أن لندن أرسلت آلاف القذائف إلى كييف لدبابات "تشالنجر 2"، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لكنها لم تتعقب من أين أطلقت هذه القذائف.
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