https://sputnikarabic.ae/20230426/غواصة-نووية-أمريكية-تتوجه-إلى-كوريا-الجنوبية-لأول-مرة-منذ-ثمانينات-القرن-الماضي-1076317068.html
غواصة نووية أمريكية تتوجه إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي
غواصة نووية أمريكية تتوجه إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي
صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الغواصة النووية الأمريكية ستبحر إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أوائل الثمانينيات. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:02+0000
2023-04-26T13:02+0000
2023-04-26T13:02+0000
رصد عسكري
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وقال: "سنعلن عزمنا على اتخاذ خطوات لجعل الردع أكثر وضوحًا من خلال نشر الأصول الاستراتيجية، بما في ذلك زيارة غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية، والتي لم تحدث منذ أوائل الثمانينيات. سنكثف تدريباتنا وتماريننا لتطوير نهج الحلفاء للولايات المتحدة وكوريا لاحتواء كوريا الديمقراطية والحماية من التهديد من جانبها".سيلتقي الرئيسان الأمريكي والكوري جو بايدن ويون سوك يول في واشنطن، يوم الثلاثاء. وقال المسؤول خلال إفادة هاتفية، أنه سيتم الإعلان عن خطوات لتعزيز ردع الطموحات النووية لكوريا الشمالية خلال اللقاء.
https://sputnikarabic.ae/20230420/البيت-الأبيض-الرئيس-الأمريكي-يستضيف-رئيس-كوريا-الجنوبية-في-واشنطن--1076106274.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
غواصة نووية أمريكية تتوجه إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي
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صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الغواصة النووية الأمريكية ستبحر إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أوائل الثمانينيات.
وقال: "سنعلن عزمنا على اتخاذ خطوات لجعل الردع أكثر وضوحًا من خلال نشر الأصول الاستراتيجية، بما في ذلك زيارة غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية، والتي لم تحدث منذ أوائل الثمانينيات. سنكثف تدريباتنا وتماريننا لتطوير نهج الحلفاء للولايات المتحدة وكوريا لاحتواء كوريا الديمقراطية والحماية من التهديد من جانبها".
سيلتقي الرئيسان الأمريكي والكوري جو بايدن ويون سوك يول في واشنطن، يوم الثلاثاء. وقال المسؤول خلال إفادة هاتفية، أنه سيتم الإعلان عن خطوات لتعزيز ردع الطموحات النووية لكوريا الشمالية خلال اللقاء.