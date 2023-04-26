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قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يصل إسرائيل
قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يصل إسرائيل
وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل بدعوة من رئيس أركان الأخيرة، اللواء هرتسي هليفي. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T20:54+0000
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وقال بيان للجيش الإسرائيلي نشره على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل مساء اليوم، بدعوة من رئيس الأركان، اللواء هرتسي هاليفي".وأضاف: "سيزور الجنرال غدا الجيش الإسرائيلي، وسيعقد اجتماعا رفيعا مشتركا، ولقاءات مع مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة العسكرية".ولم يذكر الجيش الإسرائيلي، سبب زيارة المسؤول العسكري الأمريكي، إلا أن كوريلا، كان قد زار إسرائيل خلال العام الماضي عدة مرات، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث زار وقتها موقع رأس الناقورة على الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى جولة على الحدود السورية.
https://sputnikarabic.ae/20220517/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يزور-إسرائيل-لبحث-مواجهة-التهديدات-المشتركة-1062357105.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يصل إسرائيل

20:54 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / - قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا
 قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / -
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وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل بدعوة من رئيس أركان الأخيرة، اللواء هرتسي هليفي.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي نشره على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل مساء اليوم، بدعوة من رئيس الأركان، اللواء هرتسي هاليفي".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
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17 مايو 2022, 15:45 GMT
وأضاف: "سيزور الجنرال غدا الجيش الإسرائيلي، وسيعقد اجتماعا رفيعا مشتركا، ولقاءات مع مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة العسكرية".
ولم يذكر الجيش الإسرائيلي، سبب زيارة المسؤول العسكري الأمريكي، إلا أن كوريلا، كان قد زار إسرائيل خلال العام الماضي عدة مرات، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث زار وقتها موقع رأس الناقورة على الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى جولة على الحدود السورية.
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