https://sputnikarabic.ae/20230426/قائد-القيادة-المركزية-في-الجيش-الأمريكي-يصل-إسرائيل-1076342335.html
قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يصل إسرائيل
قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يصل إسرائيل
وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل بدعوة من رئيس أركان الأخيرة، اللواء هرتسي هليفي. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T20:54+0000
2023-04-26T20:54+0000
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وقال بيان للجيش الإسرائيلي نشره على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل مساء اليوم، بدعوة من رئيس الأركان، اللواء هرتسي هاليفي".وأضاف: "سيزور الجنرال غدا الجيش الإسرائيلي، وسيعقد اجتماعا رفيعا مشتركا، ولقاءات مع مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة العسكرية".ولم يذكر الجيش الإسرائيلي، سبب زيارة المسؤول العسكري الأمريكي، إلا أن كوريلا، كان قد زار إسرائيل خلال العام الماضي عدة مرات، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث زار وقتها موقع رأس الناقورة على الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى جولة على الحدود السورية.
https://sputnikarabic.ae/20220517/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يزور-إسرائيل-لبحث-مواجهة-التهديدات-المشتركة-1062357105.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يصل إسرائيل
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وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل بدعوة من رئيس أركان الأخيرة، اللواء هرتسي هليفي.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي نشره على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل مساء اليوم، بدعوة من رئيس الأركان، اللواء هرتسي هاليفي
".
وأضاف: "سيزور الجنرال غدا الجيش الإسرائيلي، وسيعقد اجتماعا رفيعا مشتركا، ولقاءات مع مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة العسكرية".
ولم يذكر الجيش الإسرائيلي، سبب زيارة المسؤول العسكري الأمريكي، إلا أن كوريلا
، كان قد زار إسرائيل خلال العام الماضي عدة مرات، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث زار وقتها موقع رأس الناقورة على الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى جولة على الحدود السورية.