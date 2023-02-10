https://sputnikarabic.ae/20230210/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يزور-البحرين-سرا-1073339819.html

رئيس الأركان الإسرائيلي يزور البحرين سرا

رئيس الأركان الإسرائيلي يزور البحرين سرا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، يزور البحرين للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي بمشاركة كبار القادة... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T08:15+0000

2023-02-10T08:15+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الجمعة، عن صحف محلية بحرينية، صورة للجنرال هرتسي هاليفي وهو جالس في لقاء مع ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ما اعتبرها زيارة سرية لم يعلن عنها من قبل.وأكد الموقع العبري أن تلك الزيارة السرية تعد الزيارة الأولى للجنرال هاليفي بصفته رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى إحدى الدول المبرم معها اتفاقية "أبراهام"، والمرة الأولى التي يشارك فيها كرئيس للأركان في لقاء مع القادة العسكريين لبعض الدول العربية.وأشار إلى أن المؤتمر الأمني عُقد في المنامة ​​تحت رعاية القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وشارك في الحدث قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال، مايكل كوريلا.يذكر أن الجنرال هرتسي هاليفي قد تولى مهام منصبه قبل ثلاثة أسابيع فقط، وذلك في مراسم أقيمت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.البحرين والإمارات وقّعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في العام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

https://sputnikarabic.ae/20220920/-التبادل-التجاري-بين-إسرائيل-والبحرين-يصل-75-مليون-دولار-بعد-عام-من-التطبيع-1067994166.html

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