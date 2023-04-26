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https://sputnikarabic.ae/20230426/محكمة-برازيلية-تعلق-تطبيق-تلغرام-في-أنحاء-البلاد-1076342648.html
محكمة برازيلية تعلق تطبيق تلغرام في أنحاء البلاد
محكمة برازيلية تعلق تطبيق تلغرام في أنحاء البلاد
أمرت محكمة برازيلية، اليوم الأربعاء، بتعليق تطبيق المراسلة "تلغرام" في أنحاء البلاد، بعدما أخفقت شركته الأم في تقديم معلومات طلبتها السلطات بشأن من وصفتهم... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T21:01+0000
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وقال وزير العدل، فلافيو دينو، في مقطع مصور أرسل للصحفيين، إنه في إطار تحقيق بشأن أنشطة النازيين الجدد على شبكات التواصل الاجتماعي، فرضت المحكمة غرامة على تطبيق تلغرام بنحو مليون ريال برازيلي (198 ألف دولار) يوميا، وذلك "لعدم الامتثال"، وأمرت بـ "التعليق المؤقت لأنشطته"، بحسب "فرانس برس".وأضاف: "هناك مجموعات تدعى جبهة معاداة السامية وحركة معاداة السامية، ونحن نعلم أن هذه في قلب العنف ضد أطفالنا"، وذلك في إشارة إلى مجموعة الهجمات الأخيرة التي وقعت في المدارس.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتل رجل يحمل فأسا أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 أعوام، في مدرستهم وذلك في نفس الأسبوع الذي شهد وقوع هجومين آخرين غير دمويين على مدارس.في الشهر الماضي، قتل صبي يبلغ من العمر 13 عاما مدرسا في هجوم بسكين في مدرسة في ساو باولو.
https://sputnikarabic.ae/20220102/تليغرام-يختتم-2021-بميزات-جديدة-منها-الترجمة-وإخفاء-الرسائل-الكاشفة-1054844758.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار البرازيل
أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار البرازيل

محكمة برازيلية تعلق تطبيق تلغرام في أنحاء البلاد

21:01 GMT 26.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتطبيق "تليغرام"
تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أمرت محكمة برازيلية، اليوم الأربعاء، بتعليق تطبيق المراسلة "تلغرام" في أنحاء البلاد، بعدما أخفقت شركته الأم في تقديم معلومات طلبتها السلطات بشأن من وصفتهم بالنازيين الجدد الذين ينشطون على الإنترنت، حسبما ذكر مسؤولون.
وقال وزير العدل، فلافيو دينو، في مقطع مصور أرسل للصحفيين، إنه في إطار تحقيق بشأن أنشطة النازيين الجدد على شبكات التواصل الاجتماعي، فرضت المحكمة غرامة على تطبيق تلغرام بنحو مليون ريال برازيلي (198 ألف دولار) يوميا، وذلك "لعدم الامتثال"، وأمرت بـ "التعليق المؤقت لأنشطته"، بحسب "فرانس برس".
تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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وأضاف: "هناك مجموعات تدعى جبهة معاداة السامية وحركة معاداة السامية، ونحن نعلم أن هذه في قلب العنف ضد أطفالنا"، وذلك في إشارة إلى مجموعة الهجمات الأخيرة التي وقعت في المدارس.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتل رجل يحمل فأسا أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 أعوام، في مدرستهم وذلك في نفس الأسبوع الذي شهد وقوع هجومين آخرين غير دمويين على مدارس.
في الشهر الماضي، قتل صبي يبلغ من العمر 13 عاما مدرسا في هجوم بسكين في مدرسة في ساو باولو.
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