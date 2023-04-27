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بوتين: محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230427/أنقرة-مشروع-محطة-أكويو-النووية-أفضل-مثال-على-التعاون-التركي-الروسي-1076376566.html
أنقرة: مشروع محطة "أكويو" النووية أفضل مثال على التعاون التركي الروسي
أنقرة: مشروع محطة "أكويو" النووية أفضل مثال على التعاون التركي الروسي
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن مشروع محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية هو أفضل مثال على التعاون التركي... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:39+0000
2023-04-27T14:39+0000
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وقال الوزير التركي لمراسل وكالة "سبوتنيك": "هذا المشروع هو من أفضل الأمثلة على التعاون التركي الروسي الطويل الأمد على مستوى قادة وحكومتي البلدين".وأوضح دونمز أنه "تم تدريب العديد من المهندسين الذين سيعملون في محطة الطاقة النووية في روسيا. تم جلب المواد الأساسية للبناء من روسيا، ومع ذلك، تم استخدام مواد تركية الصنع".وأشار دونمز إلى أن "هذا المشروع له أهمية كبيرة من حيث تطوير قطاع الطاقة النووية في تركيا".وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل/ نسان 2018، مشروع بناء محطة أكويو للطاقة النووية عبر الفيديو.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.
https://sputnikarabic.ae
https://sputnikarabic.ae/20230427/أردوغان-يشكر-بوتين-على-مساهمة-روسيا-في-إنشاء-محطة-أكويو-1076373109.html
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اقتصاد, العالم, حصري
اقتصاد, العالم, حصري

أنقرة: مشروع محطة "أكويو" النووية أفضل مثال على التعاون التركي الروسي

14:39 GMT 27.04.2023
© Fotolia / Tarumar / العلم التركي
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Fotolia / Tarumar /
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حصري
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن مشروع محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية هو أفضل مثال على التعاون التركي الروسي.
وقال الوزير التركي لمراسل وكالة "سبوتنيك": "هذا المشروع هو من أفضل الأمثلة على التعاون التركي الروسي الطويل الأمد على مستوى قادة وحكومتي البلدين".

وتابع الوزير التركي: "وتبلغ تكلفة المشروع نحو 25 مليار دولار. نحن نعتبر هذا المشروع مؤشرا على الثقة في تركيا".

وأوضح دونمز أنه "تم تدريب العديد من المهندسين الذين سيعملون في محطة الطاقة النووية في روسيا. تم جلب المواد الأساسية للبناء من روسيا، ومع ذلك، تم استخدام مواد تركية الصنع".
13:46 GMT
وأشار دونمز إلى أن "هذا المشروع له أهمية كبيرة من حيث تطوير قطاع الطاقة النووية في تركيا".
وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل/ نسان 2018، مشروع بناء محطة أكويو للطاقة النووية عبر الفيديو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
بوتين: محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا... فيديو
13:35 GMT
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
الطاقة النووية في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.
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