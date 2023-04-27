https://sputnikarabic.ae/20230427/السعودية-تعلن-إجلاء-2544-شخصا-ينتمون-إلى-74-دولة-من-السودان-1076355146.html

السعودية تعلن إجلاء 2544 شخصا ينتمون إلى 74 دولة من السودان

السعودية تعلن إجلاء 2544 شخصا ينتمون إلى 74 دولة من السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، "إجلاء 2544 شخصا ينتمون إلى 74 دولة من السودان". 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T08:34+0000

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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه "استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة في عمليات الإجلاء من السودان، وصل إلى جدة صباح اليوم 187 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).وأضاف البيان أنه "تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الطائف"، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم"، متابعا: "بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119 مواطنا سعوديا، و2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ13، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230427/حزب-الأمة-السوداني-مبادرة-السعودية-أكثر-اكتمالا-وحاولنا-إقناع-البرهان-وحميدتي-بوقف-الحرب-1076347857.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي