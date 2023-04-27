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الرئيس التونسي يعين سفيرا جديدا لدى سوريا... صور
الرئيس التونسي يعين سفيرا جديدا لدى سوريا... صور
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن قيام الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتعيين سفير جديد لدى سوريا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T15:06+0000
2023-04-27T15:06+0000
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ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، مقطعا مصورا لموكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا لتونس لدى الجمهورية العربية السورية في الخارج.وأعلنت سوريا في وقت سابق خلال الشهر الجاري، إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة.وقال بيان مشترك للدولتين إن إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق.وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعليمات لوزير الخارجية، نبيل عمار، بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده لدى سوريا.وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة الشهر الماضي، أعلن فيها عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر هذا الأمر، وأن بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري.وبحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار، والسوري فيصل المقداد، مطلع الشهر الماضي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
https://sputnikarabic.ae/20230418/سوريا-وتونس-تتفقان-على-تكثيف-التواصل-لتعزيز-التشاور-والتنسيق-حول-مختلف-القضايا-1076065672.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

الرئيس التونسي يعين سفيرا جديدا لدى سوريا... صور

15:06 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
الرئيس التونسي قيس سعيد
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن قيام الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتعيين سفير جديد لدى سوريا.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، مقطعا مصورا لموكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا لتونس لدى الجمهورية العربية السورية في الخارج.
وأعلنت سوريا في وقت سابق خلال الشهر الجاري، إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة.
وقال بيان مشترك للدولتين إن إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
سوريا وتونس تتفقان على تكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا... فيديو وصور
18 أبريل, 21:22 GMT
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعليمات لوزير الخارجية، نبيل عمار، بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده لدى سوريا.
وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة الشهر الماضي، أعلن فيها عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر هذا الأمر، وأن بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري.
وبحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار، والسوري فيصل المقداد، مطلع الشهر الماضي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
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