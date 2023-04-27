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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تسيطر-على-المقرات-العسكرية-الأوكرانية-في-مارينكا--1076349762.html
القوات الروسية تسيطر على المقرات العسكرية الأوكرانية في مارينكا
القوات الروسية تسيطر على المقرات العسكرية الأوكرانية في مارينكا
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن معظم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا تتعرض الآن لإطلاق نار من قبل الجيش الروسي. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:02+0000
2023-04-27T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشلين على هواء قناة "روسيا 24": "بالنسبة لاتجاه مارينكا، من بين 59 حيًا في المدينة، فإن 50 حيًا منها تحت سيطرة وحداتنا".وفي السياق نفسه، أضاف بوشلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل نقل الاحتياطيات إلى المدينة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جنود-أوكرانية-فيديو-1076349169.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تسيطر على المقرات العسكرية الأوكرانية في مارينكا

08:02 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 27.04.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن معظم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا تتعرض الآن لإطلاق نار من قبل الجيش الروسي.
وقال بوشلين على هواء قناة "روسيا 24": "بالنسبة لاتجاه مارينكا، من بين 59 حيًا في المدينة، فإن 50 حيًا منها تحت سيطرة وحداتنا".

وأشار بوشلين إلى أن جميع مواقع الجيش الأوكراني تقريبًا موجودة في مرمى القوات الروسية.

وفي السياق نفسه، أضاف بوشلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل نقل الاحتياطيات إلى المدينة.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر ناقلة جنود أوكرانية... فيديو
07:38 GMT

مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض فيها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:59 GMT
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