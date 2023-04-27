https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تسيطر-على-المقرات-العسكرية-الأوكرانية-في-مارينكا--1076349762.html
القوات الروسية تسيطر على المقرات العسكرية الأوكرانية في مارينكا
القوات الروسية تسيطر على المقرات العسكرية الأوكرانية في مارينكا
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن معظم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا تتعرض الآن لإطلاق نار من قبل الجيش الروسي. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:02+0000
2023-04-27T08:02+0000
2023-04-27T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشلين على هواء قناة "روسيا 24": "بالنسبة لاتجاه مارينكا، من بين 59 حيًا في المدينة، فإن 50 حيًا منها تحت سيطرة وحداتنا".وفي السياق نفسه، أضاف بوشلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل نقل الاحتياطيات إلى المدينة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جنود-أوكرانية-فيديو-1076349169.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسيطر على المقرات العسكرية الأوكرانية في مارينكا
08:02 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن معظم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا تتعرض الآن لإطلاق نار من قبل الجيش الروسي.
وقال بوشلين على هواء قناة "روسيا 24": "بالنسبة لاتجاه مارينكا، من بين 59 حيًا في المدينة، فإن 50 حيًا منها تحت سيطرة وحداتنا".
وأشار بوشلين إلى أن جميع مواقع الجيش الأوكراني تقريبًا موجودة في مرمى القوات الروسية.
وفي السياق نفسه، أضاف بوشلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل نقل الاحتياطيات إلى المدينة.
مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض فيها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.