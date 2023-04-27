https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تسيطر-على-جميع-طرق-الإمداد-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-1076355621.html
القوات الروسية تسيطر على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن الجيش الروسي سيطر على جزء من الطريق السريع في خروموفو، والذي يتم من... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:35+0000
2023-04-27T08:35+0000
2023-04-27T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الوضع على مقطع من الطريق السريع باتجاه خرموفو تحت سيطرة نيران القوات الروسية بالكامل. كان هذا هو الطريق الأخير. لكن ما زالت الفرصة سانحة أمام العدو للتحرك عبر الحقول وحتى تحت القصف".وفقًا لبوشيلين، تمكنت القوات الأوكرانية من الاحتفاظ بمواقعها بسبب النقل المنتظم للاحتياطيات. في الوقت نفسه، يتم القضاء على جزء من الاحتياطات، قبل أن تصل - أوقف الجيش الروسي إحدى هذه المحاولات في اليوم السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-في-اتجاه-أوغليدار-1076354592.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
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صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن الجيش الروسي سيطر على جزء من الطريق السريع في خروموفو، والذي يتم من خلاله إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الوضع على مقطع من الطريق السريع باتجاه خرموفو تحت سيطرة نيران القوات الروسية بالكامل. كان هذا هو الطريق الأخير. لكن ما زالت الفرصة سانحة أمام العدو للتحرك عبر الحقول وحتى تحت القصف".
وفقًا لبوشيلين، تمكنت القوات الأوكرانية من الاحتفاظ بمواقعها بسبب النقل المنتظم للاحتياطيات. في الوقت نفسه، يتم القضاء على جزء من الاحتياطات، قبل أن تصل - أوقف الجيش الروسي إحدى هذه المحاولات في اليوم السابق.