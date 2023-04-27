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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تسيطر-على-جميع-طرق-الإمداد-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-1076355621.html
القوات الروسية تسيطر على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن الجيش الروسي سيطر على جزء من الطريق السريع في خروموفو، والذي يتم من... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:35+0000
2023-04-27T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الوضع على مقطع من الطريق السريع باتجاه خرموفو تحت سيطرة نيران القوات الروسية بالكامل. كان هذا هو الطريق الأخير. لكن ما زالت الفرصة سانحة أمام العدو للتحرك عبر الحقول وحتى تحت القصف".وفقًا لبوشيلين، تمكنت القوات الأوكرانية من الاحتفاظ بمواقعها بسبب النقل المنتظم للاحتياطيات. في الوقت نفسه، يتم القضاء على جزء من الاحتياطات، قبل أن تصل - أوقف الجيش الروسي إحدى هذه المحاولات في اليوم السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-في-اتجاه-أوغليدار-1076354592.html
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القوات الروسية تسيطر على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك

08:35 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن الجيش الروسي سيطر على جزء من الطريق السريع في خروموفو، والذي يتم من خلاله إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الوضع على مقطع من الطريق السريع باتجاه خرموفو تحت سيطرة نيران القوات الروسية بالكامل. كان هذا هو الطريق الأخير. لكن ما زالت الفرصة سانحة أمام العدو للتحرك عبر الحقول وحتى تحت القصف".
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تواصل التقدم في اتجاه أوغليدار
08:22 GMT
وفقًا لبوشيلين، تمكنت القوات الأوكرانية من الاحتفاظ بمواقعها بسبب النقل المنتظم للاحتياطيات. في الوقت نفسه، يتم القضاء على جزء من الاحتياطات، قبل أن تصل - أوقف الجيش الروسي إحدى هذه المحاولات في اليوم السابق.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:59 GMT
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