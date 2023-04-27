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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-في-اتجاه-أوغليدار-1076354592.html
القوات الروسية تواصل التقدم في اتجاه أوغليدار
القوات الروسية تواصل التقدم في اتجاه أوغليدار
صرح دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم بالقرب من أوغليدار، على الرغم من محاولة القوات الأوكرانية... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:22+0000
2023-04-27T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأوضح بوشيلين أن الوحدات الروسية تواصل التقدم في اتجاه أوغليدار، على الرغم من المحاولات المستمرة للقوات الأوكرانية للهجوم المضاد واستعادة مواقعها، وأن اتجاه أوغليدار لا يزال صعبا ومتوترا، فالقوات الأوكرانية تحاول الهجوم المضاد بشكل مستمر لاستعادة مواقعها.وأضاف بوشيلين: "على الرغم من تعقيد الوضع، لا تزال وحداتنا تمضي قدما، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، فهناك عوامل موضوعية لمثل هذه السرعة".وجاء في سياق حديثه على "قناة روسيا 24" التلفزيونية: "الطيران يساعد أيضا في تدمير معاقل العدو، وأن التحرك يستمر في اتجاهات أفدييفكا وأوريول".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076346961.html
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عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا, أخبار جمهورية دونيتسك
عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تواصل التقدم في اتجاه أوغليدار

08:22 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 08:42 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم بالقرب من أوغليدار، على الرغم من محاولة القوات الأوكرانية القيام بهجمات مضادة لاستعادة مواقعها.
وأوضح بوشيلين أن الوحدات الروسية تواصل التقدم في اتجاه أوغليدار، على الرغم من المحاولات المستمرة للقوات الأوكرانية للهجوم المضاد واستعادة مواقعها، وأن اتجاه أوغليدار لا يزال صعبا ومتوترا، فالقوات الأوكرانية تحاول الهجوم المضاد بشكل مستمر لاستعادة مواقعها.
وأضاف بوشيلين: "على الرغم من تعقيد الوضع، لا تزال وحداتنا تمضي قدما، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، فهناك عوامل موضوعية لمثل هذه السرعة".
وجاء في سياق حديثه على "قناة روسيا 24" التلفزيونية: "الطيران يساعد أيضا في تدمير معاقل العدو، وأن التحرك يستمر في اتجاهات أفدييفكا وأوريول".
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
08:59 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:59 GMT
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