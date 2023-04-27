https://sputnikarabic.ae/20230427/توجيه-من-السيسي-بشأن-السودانيين-القادمين-إلى-مصر-1076380985.html

توجيه من السيسي بشأن السودانيين القادمين إلى مصر

توجيه من السيسي بشأن السودانيين القادمين إلى مصر

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى تعليمات بشأن السودانيين القادمين إلى مصر. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T15:11+0000

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وقال الوزير لموقع "العربية.نت"، إنه وجه وفقا لتعليمات الرئيس المصري بالدفع بقطارات إضافية لاستيعاب كثافة القادمين من السودان.وأضاف أن كافة التسهيلات تقدم إلى السودانيين القادمين إلى مصر عبر منفذي قسطل وأرقين، حتى وصولهم لمناطق إقامتهم في المحافظات المختلفة.وأوضح وزير النقل المصري أيضا أنه تمت زيادة أعداد الموظفين في المنافذ، لتيسير وسهولة إنهاء إجراءاتهم وتسهيل عملية انتقالهم فور وصولهم.كما لفت إلى أنه قرر تخصيص قطارين احتياطيين في محافظة أسوان جنوبي البلاد والقريبة للحدود مع السودان، للمساهمة في نقل الركاب في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك.وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية، أن عدد غير المصريين الذين تم استقبالهم عبر المنافد الحدودية مع السودان حتى اليوم الخميس الموافق 27 نيسان/ أبريل الجاري، بلغ أكثر من 16 ألف شخص.وأوضحت الوزارة أن "أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، فيما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأكدت الخارجية المصرية في بيانها، أن "جهود المصريين تستمر على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم".

https://sputnikarabic.ae/20230427/مصر-استقبال-16-ألف-شخص-من-غير-المصريين-عبر-المنافذ-الحدودية-مع-السودان-1076378853.html

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