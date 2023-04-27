https://sputnikarabic.ae/20230427/مصر-استقبال-16-ألف-شخص-من-غير-المصريين-عبر-المنافذ-الحدودية-مع-السودان-1076378853.html

مصر: استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان

مصر: استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن أن عدد غير المصريين الذين تم استقبالهم عبر المنافد الحدودية مع السودان حتى اليوم الخميس الموافق 27 نيسان/ أبريل الجاري، بلغ... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T14:44+0000

2023-04-27T14:44+0000

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، أن "أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، فيما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أن "جهود المصريين تستمر على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم".وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأربعاء، إجلاء 2679 مواطنا من السودان، عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية.وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت السلطات المصرية إجلاء 1539 من المواطنين المصريين الموجودين في السودان.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الخارجية المصرية "مقتل محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة، لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230427/السفارة-الفلسطينية-في-القاهرة-تعلن-بدء-إجلاء-الفلسطينيين-من-السودان-عبر-مصر-1076356200.html

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