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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230427/جمعية-لمكافحة-الفساد-تقاضي-ساركوزي-وحمد-بن-جاسم-على-خلفية-مونديال-قطر-2022-1076358537.html
جمعية لمكافحة الفساد تقاضي ساركوزي وحمد بن جاسم على خلفية مونديال قطر 2022
جمعية لمكافحة الفساد تقاضي ساركوزي وحمد بن جاسم على خلفية مونديال قطر 2022
أكدت جمعية مكافحة الفساد "أنتيكور"، أنها "تقدمت بشكوى ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وثلاثة آخرين، للاشتباه في معاملات فساد على علاقة بمنح قطر تنظيم... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:20+0000
2023-04-27T09:20+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
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وتستهدف الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأمين العام الأسبق للرئاسة الفرنسية كلود غيان، ورجل الأعمال فرنسوا دي لا بروس، ورئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني".وتتهم الجمعية، في شكواها، بن جاسم "باستغلال النفوذ ورشوة موظف عام أجنبي وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتستّر على هذه الجريمة".يذكر أنه في ملف منح تنظيم كأس العالم الذي فتح عام 2019، يحاول المحققون الفرنسيون تحديد ما إذا كان اختيار الدولة الخليجية قد أتى إثر صفقة أبرمت خلال مأدبة غداء في قصر الإليزيه في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، تمكن من حصد لقب كأس العالم قطر 2022، ليصبح اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.
https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تنفي-تورطها-في-فضيحة-فساد-البرلمان-الأوروبي-وتحذر-من-تداعيات-سلبية-على-العلاقات-الدولية-1071331624.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة

جمعية لمكافحة الفساد تقاضي ساركوزي وحمد بن جاسم على خلفية مونديال قطر 2022

09:20 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapovich
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أكدت جمعية مكافحة الفساد "أنتيكور"، أنها "تقدمت بشكوى ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وثلاثة آخرين، للاشتباه في معاملات فساد على علاقة بمنح قطر تنظيم مونديال 2022".
وتستهدف الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأمين العام الأسبق للرئاسة الفرنسية كلود غيان، ورجل الأعمال فرنسوا دي لا بروس، ورئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني".
وتتهم الجمعية، في شكواها، بن جاسم "باستغلال النفوذ ورشوة موظف عام أجنبي وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتستّر على هذه الجريمة".
قطر، الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
قطر تنفي تورطها في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي وتحذر من تداعيات سلبية على العلاقات الدولية
18 ديسمبر 2022, 17:05 GMT
يذكر أنه في ملف منح تنظيم كأس العالم الذي فتح عام 2019، يحاول المحققون الفرنسيون تحديد ما إذا كان اختيار الدولة الخليجية قد أتى إثر صفقة أبرمت خلال مأدبة غداء في قصر الإليزيه في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.
يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، تمكن من حصد لقب كأس العالم قطر 2022، ليصبح اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.
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