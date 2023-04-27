https://sputnikarabic.ae/20230427/جمعية-لمكافحة-الفساد-تقاضي-ساركوزي-وحمد-بن-جاسم-على-خلفية-مونديال-قطر-2022-1076358537.html

جمعية لمكافحة الفساد تقاضي ساركوزي وحمد بن جاسم على خلفية مونديال قطر 2022

جمعية لمكافحة الفساد تقاضي ساركوزي وحمد بن جاسم على خلفية مونديال قطر 2022

أكدت جمعية مكافحة الفساد "أنتيكور"، أنها "تقدمت بشكوى ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وثلاثة آخرين، للاشتباه في معاملات فساد على علاقة بمنح قطر تنظيم... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T09:20+0000

2023-04-27T09:20+0000

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وتستهدف الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأمين العام الأسبق للرئاسة الفرنسية كلود غيان، ورجل الأعمال فرنسوا دي لا بروس، ورئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني".وتتهم الجمعية، في شكواها، بن جاسم "باستغلال النفوذ ورشوة موظف عام أجنبي وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتستّر على هذه الجريمة".يذكر أنه في ملف منح تنظيم كأس العالم الذي فتح عام 2019، يحاول المحققون الفرنسيون تحديد ما إذا كان اختيار الدولة الخليجية قد أتى إثر صفقة أبرمت خلال مأدبة غداء في قصر الإليزيه في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، تمكن من حصد لقب كأس العالم قطر 2022، ليصبح اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.

https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تنفي-تورطها-في-فضيحة-فساد-البرلمان-الأوروبي-وتحذر-من-تداعيات-سلبية-على-العلاقات-الدولية-1071331624.html

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