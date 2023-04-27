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https://sputnikarabic.ae/20230427/جوارديولا-بعد-الرباعية-أمام-آرسنال-السيتي-في-المكانة-التي-يريد-الوجود-بها-1076348421.html
غوارديولا بعد الرباعية أمام آرسنال: السيتي في المكانة التي يريد الوجود بها
غوارديولا بعد الرباعية أمام آرسنال: السيتي في المكانة التي يريد الوجود بها
علّق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه أمام آرسنال بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T07:02+0000
2023-04-27T07:15+0000
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وقال غوارديولا، في تصريحات له، عقب اللقاء، إن "فريقه في المكانة التي يريد الوجود بها"، مضيفا: "لدي إحساس بأن الثلاث مباريات القادمة ستحدد الكثير".وتابع: "فزنا بالدوري الإنجليزي بصورة متتالية، لذا في وقت سابق من الموسم قلنا إنه لا يزال هناك وقت للمنافسة على اللقب، لكن بالنسبة لآرسنال كان الأمر عكس ذلك تماما.. كل فوز كان بمثابة مباراة نهائية".وواصل: "ستحدد هذه المباريات الـ3 إذا كان بإمكاننا فعل ما نريد القيام به. الحقيقة أننا ما زلنا خلف آرسنال"، مختتما: "لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة لنا، لكنها مباراة تلو الأخرى ثم سنرى ما سيحدث".وفاز مانشستر سيتي، على آرسنال بنتيجة 4-1، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، وذلك بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، مع العلم أن السيتي لعب مبارتين أقل.
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مانشستر سيتي, آرسنال, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي, آرسنال, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

غوارديولا بعد الرباعية أمام آرسنال: السيتي في المكانة التي يريد الوجود بها

07:02 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 07:15 GMT 27.04.2023)
© AFP 2023 / PAUL ELLISالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي
الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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علّق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه أمام آرسنال بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال غوارديولا، في تصريحات له، عقب اللقاء، إن "فريقه في المكانة التي يريد الوجود بها"، مضيفا: "لدي إحساس بأن الثلاث مباريات القادمة ستحدد الكثير".
وتابع: "فزنا بالدوري الإنجليزي بصورة متتالية، لذا في وقت سابق من الموسم قلنا إنه لا يزال هناك وقت للمنافسة على اللقب، لكن بالنسبة لآرسنال كان الأمر عكس ذلك تماما.. كل فوز كان بمثابة مباراة نهائية".
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
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وواصل: "ستحدد هذه المباريات الـ3 إذا كان بإمكاننا فعل ما نريد القيام به. الحقيقة أننا ما زلنا خلف آرسنال"، مختتما: "لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة لنا، لكنها مباراة تلو الأخرى ثم سنرى ما سيحدث".
وفاز مانشستر سيتي، على آرسنال بنتيجة 4-1، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، وذلك بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، مع العلم أن السيتي لعب مبارتين أقل.
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