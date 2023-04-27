https://sputnikarabic.ae/20230427/جيش-بوركينا-فاسو-يعلن-تحييد-40-إرهابيا-ومقتل-33-جنديا-في-اشتباك-شرق-البلاد-1076395949.html

جيش بوركينا فاسو يعلن تحييد 40 إرهابيا ومقتل 33 جنديا في اشتباك شرق البلاد

جيش بوركينا فاسو يعلن تحييد 40 إرهابيا ومقتل 33 جنديا في اشتباك شرق البلاد

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، تحييد 40 إرهابياً ومقتل 33 جندياً وجرح 12 آخرين في هجوم كبير شنه إرهابيون صباح أمس الخميس في بلدة أونغارو شرق البلاد. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T22:16+0000

2023-04-27T22:16+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جيش بوركينا فاسو: "تعرضت مفرزة أوغارو العسكرية في المنطقة الشرقية لهجوم كبير ومعقد في صباح يوم الخميس، حيث واجهت عناصرنا العدو بشجاعة وتمكنت من تحييد 40 إرهابياً".وأضاف البيان: "للأسف الشديد، قُتل 33 جندياً وأُصيب 12 آخرون".في 15 أبريل/ نيسان الجاري هاجم مسلحون معسكرا للمتطوعين في الجيش أيضا شمالي البلاد، ما خلف 40 قتيلاً. وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ بداية العام الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة في شمال وشرق البلاد.وتعاني بوركينا فاسو مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.

https://sputnikarabic.ae/20230424/المدعي-العام-في-بوركينا-فاسو-يفتح-تحقيقا-بعد-مقتل-60-مدنيا-1076210025.html

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