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https://sputnikarabic.ae/20230424/المدعي-العام-في-بوركينا-فاسو-يفتح-تحقيقا-بعد-مقتل-60-مدنيا-1076210025.html
المدعي العام في بوركينا فاسو يفتح تحقيقا بعد مقتل 60 مدنيا
المدعي العام في بوركينا فاسو يفتح تحقيقا بعد مقتل 60 مدنيا
أمر المدعي العام في بوركينافاسو بفتح تحقيق حول المجزرة التي وقعت بمنطقة ياتنجا شمال البلاد وراح ضحيتها 60 مدنيا على الأقل. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T03:45+0000
2023-04-24T03:45+0000
بوركينا فاسو
المدعي العام
مقتل أشخاص
مجزرة
العالم
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الرباط - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن المدعي العام بالمحكمة العليا في أوهيغويا فإن هجوما استهدف مدنيين على أيدي "أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينابية".وأضاف البيان أن الأبحاث الأولية أكدت أنه في قرية كارما، قُتل حوالي ستين شخصًا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية".وجاء في البيان أن مرتكبي هذه الجريمة استولوا على سلع مختلفة.. وأن الجرحى قد تم إجلاؤهم ويتم حالياً العناية بهم داخل المنشآت الصحية.وكانت أنباء قد انتشرت في وسائل الإعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل 150 قتيلًا في مجزرة حدثت بمنطقة ياتنجا الشمالية.في 15 أبريل الجاري هاجم مسلحون معسكرا للمتطوعين في الجيش أيضا شمال البلاد، ما خلف 40 قتيلاً. وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ بداية العام الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال وشرق البلاد.وتعاني بوركينا فاسو مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.
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بوركينا فاسو, المدعي العام, مقتل أشخاص, مجزرة, العالم
بوركينا فاسو, المدعي العام, مقتل أشخاص, مجزرة, العالم

المدعي العام في بوركينا فاسو يفتح تحقيقا بعد مقتل 60 مدنيا

03:45 GMT 24.04.2023
© AP Photo / Kilaye Bationoمظاهرات في بوركينا فاسو
مظاهرات في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Kilaye Bationo
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أمر المدعي العام في بوركينافاسو بفتح تحقيق حول المجزرة التي وقعت بمنطقة ياتنجا شمال البلاد وراح ضحيتها 60 مدنيا على الأقل.
الرباط - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن المدعي العام بالمحكمة العليا في أوهيغويا فإن هجوما استهدف مدنيين على أيدي "أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينابية".
وأضاف البيان أن الأبحاث الأولية أكدت أنه في قرية كارما، قُتل حوالي ستين شخصًا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية".
وجاء في البيان أن مرتكبي هذه الجريمة استولوا على سلع مختلفة.. وأن الجرحى قد تم إجلاؤهم ويتم حالياً العناية بهم داخل المنشآت الصحية.
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وكانت أنباء قد انتشرت في وسائل الإعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل 150 قتيلًا في مجزرة حدثت بمنطقة ياتنجا الشمالية.
في 15 أبريل الجاري هاجم مسلحون معسكرا للمتطوعين في الجيش أيضا شمال البلاد، ما خلف 40 قتيلاً. وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ بداية العام الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال وشرق البلاد.
وتعاني بوركينا فاسو مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.
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